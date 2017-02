Albiol acusa el Govern de fer una llista de Schindler amb els funcionaris a favor de Mas

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha denunciat «coaccions» de la Generalitat als funcionaris i ha afirmat que es pretén fer una «llista de Schindler» per saber quins treballadors públics assistiran dilluns i quins no a la manifestació en suport de l'expresident Artur Mas.

«Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat, i qualsevol nou disbarat supera el del dia anterior», va criticar Albiol, a més de titllar de «barbaritat» que el Govern «estigui pressionant i fent mobbing (assetjament laboral) als funcionaris perquè vagin a tocar les palmes a Mas».

Una «coacció» a funcionaris «pròpia d'estats totalitaris o règims no democràtics» i que és «inadmissible», per la qual cosa va afirmar que «seria molt desitjable» que si algun treballador públic «té el coratge de presentar una denúncia per coacció, al PP ens serviria com element per portar a terme accions que, d'una altra manera, no poden quedar més enllà de la crítica política».

Però Albiol va advertir, a més, que la pretensió de la Generalitat és elaborar una llista de «bons i mals» funcionaris, entre aquells que demanin dia lliure per acudir a la manifestació i es mostrin així «dòcils i favorables al procés independentista», i aquells altres que no ho facin i vagin a treballar demà.

Davant de les acusacions d'Albiol, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va acusar el líder del PPC d'insultar les víctimes i «banalitzar» el «crim més monstruós de la humanitat».

En un missatge difós a través del seu compte de Twitter, Puigdemont va arremetre contra Albiol, a qui va recomanar, després de les seves declaracions, que tingui «més memòria i seny». «El crim més monstruós de la humanitat banalitzat una altra vegada. És un insult a les víctimes, fet per qui hauria de tenir més memòria i seny», va denunciar.

En el seu missatge, Puigdemont va adjuntar un tuit de la consellera de Presidència, Neus Munté, que reproduïa les afirmacions d'Albiol i exclamava: «Una altra vegada més, i en van moltes, el PP i els seus representants responen així, amb referències explícites al feixisme. Inadmissible!». Per la seva banda, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va tuitar: «Són vergonyoses les referències constants al nazisme del PP, hereus del feixisme que porten la democràcia a judici. Qui mal fa, mal pensa».