Albiol: «Es vol coaccionar i acovardir els jutges, és inadmissible»

El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha carregat durament aquest diumenge contra la mobilització del 6F davant el TSJC en defensa de Mas, Ortega i Rigau. A menys de 24 hores, Albiol ha afirmat que aquesta concentració només pretén "coaccionar i acovardir els jutges". "Això és inadmissible i no és propi d´una democràcia", ha sentenciat el coordinador general del PPC, que també ha titllat el 6F d´una "crida descarada a la desobediència". "Aquí no es jutja ningú per posar urnes, ni per les seves idees. Aquí es jutgen uns polítics que es creuen que estan per sobre del bé i del mal, i que han actuat d´una manera més pròpia d´un estat totalitari", ha insistit el coordinador general del PPC, que no s´ha retractat de les seves declaracions on parlava d´una llista de Schindler de funcionaris. "Que es deixin de romanços, a Catalunya és evident que es fan llistes de funcionaris, jutges i ciutadans", ha recalcat Albiol.

"Saben perfectament que no estic banalitzant res", ha continuat el coordinador general del PPC, responent així directament les crítiques via Twitter del president Puigdemont. "Ells mateixos han reconegut que es fan llistes: dels jutges que són amics i dels que se n´hauran d´anar; de funcionaris que són els que demà faran de ´palmeros´ de Mas i dels que no ho faran; i llistes dels catalans bons a favor del procés i dels catalans dolents", ha enumerat Albiol. "Això és un element més de la perversió política i institucional a Catalunya que ens han instal·lat Puigdemont, Mas i tots els seus companys de viatge", ha disparat el coordinador general del PPC, que no ha desaprofitat l´ocasió per criticar l´expresident Mas a la vigília del judici pel 9-N. "Va actuar d´una manera irresponsable i xulesca però a l´hora de la veritat té la necessitat d´incitar una part de la població a manifestar-se davant del TSJC", ha volgut posar de manifest Albiol.

"Mas diu que va amb el cap ben alt però se li hauria de caure la cara de vergonya en ser el primer president de la Generalitat que s´asseu a la banqueta dels acusats", ha reflexionat en veu alta el coordinador general del PPC. "I no hi serà per defensar el poble de Catalunya sinó per provocar la desobediència institucional de la legalitat, l´Estatut i la Constitució", ha recalcat Albiol. "Jo si fos ell estaria preocupat i avergonyit", ha puntualitzat el coordinador general del PPC, que ha volgut llençar una darrera advertència de cara a la mobilització d´aquest 6-F davant el TSJC. "Jo espero que demà el Govern estigui a l´alçada i els Mossos puguin garantir que Mas pot entrar al jutjat", ha avisat Albiol. "Seria bastant escandalós que la mobilització de demà impedís l´entrada dels acusats al TSJC", ha conclòs com a hipòtesi el coordinador general popular.