«Mas ha d'acceptar que ho va intentar tot i que no se n'ha sortit» ACN

La líder de C's A Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat aquest diumenge que la Generalitat hagi creat "més rebombori" amb el judici pel 9-N a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que no pas "en el 3% o el cas Palau" . Segons Arrimadas, el procés independentista està arribant a un "final de cicle" i "Mas ha d'acceptar que el seu temps ja va passar, que ho va intentar tot i que no se n'ha sortit". "Ja estem molt acostumats a veure escenificacions del govern de la Generalitat, però més enllà d'escenificacions calen solucions i l'atur, la pobresa i la corrupció no poden esperar més", ha sentenciat.

Arrimadas ha fet aquestes manifestacions des de Coslada, on la seva formació celebra el IV Congrés. La líder de C's ha assegurat que cal "recuperar el sentit comú" i un govern de la Generalitat "que sàpiga que els polítics son com qualsevol altre ciutadà i que els judicis als que cal donar la cara són els que es fan per netejar de corrupció les institucions catalanes".

"Nosaltres creiem que al SXXI si et dius Mas, Rigau o Garcia o Pérez, has de ser igual davant la Justícia i complir amb les lleis democràtiques.

No obstant, segons Arrimadas, a Catalunya "estem molt acostumats" a veure un govern de la Generalitat "que se salta les lleis i que ens vol separar d'Espanya", però que "quan surten casos de corrupció investigats pels propis jutges catalans ho intenten tapar", mentre que "quan parlem de complir amb la Justícia com qualsevol ciutadà estan encantats de fer escenificacions i fotografies".

En aquest marc ha assegurat que la seva formació "respecta" les persones que de manera individual vulguin anar a la mobilització de suport a Mas, "però no estem d'acord que la consellera de governació digui en seu parlamentària que és necessari que els funcionaris s'agafin el dia de festa".

Segons Arrimadas, aquest és un plantejament "intolerable" que implica "pressionar els funcionaris amb qüestions polítiques". "Els funcionaris han de fer la seva tasca amb llibertat i amb els recursos necessaris, que els paguin la paga que encara o els han tornat a Catalunya, i que els deixin treballar amb els mitjans necessaris", ha sentenciat.