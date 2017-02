Denuncien una conductora d'ambulància per circular drogada i sense assegurança

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dimecres passat la conductora d'una ambulància per donar positiu en cocaïna, tenir la ITV caducada, no tenir contractada l'assegurança obligatòria i no disposar d'un certificat tècnic sanitari vigent. El vehicle estava avariat, ocupant el carril esquerre de la C-33 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, però els passatgers ja havien estat evacuats en altres ambulàncies. Quan els Mossos hi van arribar van comprovar tant les irregularitats de la documentació del vehicle com l'estat de la conductora i van denunciar administrativament els fets. L'import total de les denuncies puja a 4.700 euros i la retirada de 6 punts del permís de conduir.

Segons han informat els Mossos en un comunicat els fets van passar el mateix dimecres, 1 de febrer, poc després de les dues de la tarda quan els agents de trànsit van ser avisats per tal de regular la via atès que hi havia un vehicle avariat que ocupava el carril esquerre a la C-33, punt quilomètric 79.

En arribar al lloc dels fets els agents van comprovar que el vehicle, una ambulància d'una empresa privada dedicada al transport de persones, havia punxat un neumàtic i van retirar-la cap al voral dret per tal de facilitar la circulació a la carretera.

En aquell moment només es trobava al lloc la conductora, que va explicar que portava quatre usuaris des d'una mútua de Sant Cugat del Vallès fins als seus domicilis, però que altres ambulàncies ja havien evacuat els passatgers.

Mentre realitzaven aquestes tasques, els agents de trànsit van comprovar que el vehicle tenia la ITV caducada, que no tenia contractada l'assegurança obligatòria i que tampoc disposava d'un certificat tècnic sanitari vigent. A més a més, la conductora va donar positiu en cocaïna en la prova de detecció de drogues.