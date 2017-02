Jané garanteix la seguretat al voltant del TSJC en el judici a Mas, Ortega i Rigau

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha anunciat que aquest dilluns hi haurà un dispositiu especial de seguretat dels Mossos d'Esquadra al voltant del Palau de Justícia de Barcelona, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on està prevista una concentració de suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleras Joana Ortega i Irene Rigau amb motiu del judici per la consulta del 9N.

"El dispositiu de seguretat s'ha comentat amb el TSJC i té com a objectiu que es pugui escoltar la veu dels milers de persones que voldran expressar-se i que es faci amb un clima de convivència i respecte, preservant la seguretat i evitant que hi hagi altercats", ha afirmat Jané en declaracions als mitjans de comunicació aquest diumenge durant una visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona).

El conseller, que no ha detallat el número d'efectius policials previstos, ha explicat que l'operació consta de diverses fases, depenent de quin sigui finalment l'afectació de la concentració, que està prevista en el tronc central del passeig de Lluís Companys, on està situat el Palau de Justícia de Barcelona.

"Es preveuen diferents escenaris, sempre per vetllar per la seguretat de les persones que vagin a la concentració i de les persones que vulguin accedir al TSJC, i si s'hagués de fer alguna restricció puntual per temes de trànsit, es faria també", ha explicat Jané.

El dispositiu preparat pels Mossos d'Esquadra també ha previst una zona per aparcar els autocars que vengen de diferents punts de Catalunya i el recorregut que faran les persones que viatgin en ells fins a arribar al passeig de Lluís Companys per sumar-se a la concentració convocada per les entitats independentistes.