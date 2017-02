Les sortides dels Bombers pel temporal de vent ja superen les 200

Els Bombers de la Generalitat han fet entre les vuit de matí i les cinc de la tarda 227 sortides relacionades amb l'episodi de vent, la majoria s'han fet a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Segrià. Molts dels serveis han estat per retirar i revisar elements estructurals de la via pública com arbres caiguts, tendals, teulades, finestres, pals de la llum, senyals de trànsit, cartells publicitaris o sanejament de façanes. Amb tot, cap persona ha resultat ferida. Arran del vendaval el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les cinc de la tarda 449 trucades per 332 incidents. Per municipis, el 112 ha rebut 75 trucades des de Reus, 56 des de Lleida, 49 des de Tarragona, 40 des de Barcelona, 15 des de Toses i 14 des de Sant Boi de Llobregat. A més, a causa del temporal milers d'abonats s'han quedat sense llum durant les darreres hores. I és que les fortes ratxes de vent freguen els 100 km/h en diverses poblacions i s'espera que les incidències augmentin durant aquesta tarda a mesura que la seva intensitat vagi incrementant.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) destaquen registres com els 117,7 km/h de Portbou, els 103,3 km/h d'Alguaire, els 97,2 km/h de l'Espluga de Francolí, els 96,1 del Pantà de Siurana o els 96 km/h de Vila-rodona. A causa del vent s'han produït diverses incidències en el subministrament elèctric.

Com a mesura preventiva, els ajuntaments de Barcelona, Sant Quirze del Vallès i Terrassa han activat el seu Pla Bàsic d'Emergències Municipal en alerta per vent.

Per la seva banda, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per les fortes ventades previstes pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de manera generalitzada a tot Catalunya. L'episodi es pot allargar fins demà al matí.