El PDeCAT demana acabar amb el «populisme» en la gestió de la salut

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Marta Pascal, demana allunyar-se del «populisme barat» que, segons apunta, utilitzen altres formacions per tractar la gestió de la sanitat amb l'objectiu de «guanyar vots». Pascal va apuntar a la «qualitat» com a prioritat per impulsar un estat del benestar «punter». «Ningú vol estar malalt però tothom vol que el curin», va posar com a exemple. «I l'important és que el curin, i no qui el cura, que ho faci molt bé, vingui d'on vingui», va afegir per després alertar que des del PDeCAT serà «contundent» per evitar que «s'estigmatitzi» els qui contribueixen a millorar el sistema, «per exemple, des de la iniciativa privada».

Pascal va fer aquestes declaracions durant el tret de sortida del cicle «StartCat: El millor país comença aquí», que s'ha iniciat amb La salut i la sanitat a Catalunya: oportunitats i reptes de futur. A la jornada de debat hi van assistir el conseller de Salut, Antoni Comín, i predecessors seus,com Boi Ruiz, Marina Geli, Xavier Pomés o Xavier Trias.