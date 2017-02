Català titlla la mobilització de «numeret» impropi d´una «societat democràtica»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dilluns que la mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau que té lloc davant les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és un "numeret" impropi d'una "societat democràtica".

"Veiem la paraula democràcia al cap del carrer, i la democràcia és el respecte a les institucions, mentre que el que s'està fent avui no és respectar el poder judicial", ha dit en una entrevista a la COPE.

Segons Catalá, el judici a l'expresident i a les dues exconselleres és fruit que el 9-N es va "incomplir una norma", fet que en un Estat de dret "té conseqüències".

La mobilització, ha dit, és un intent de "transmetre als ciutadans i a l'opinió pública que aquest és un judici polític on s'està limitant la democràcia o la llibertat d'expressió" per "confondre", però "als jutges no els influirà en absolut".