Judici 9-N: Mas s'atribueix la iniciativa política del 9-N i nega que fos un «caprici»

Aquest dilluns al matí ha començat a Barcelona la primera jornada del judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per haver permès la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014.

Aquestes són algunes de les frases més destacades de la declaració d'Artur Mas:

"No va ser un caprici individual, una sortida de to o una ocurrència d´última hora. Va ser la conseqüència d´amplis acords parlamentaris, de mandats explícits del Parlament reiterats"

"I tot això després d´eleccions democràtiques que ningú va impugnar i ningú va qüestionar"

"La iniciativa política va ser meva, com a president que era de la Generalitat. També va ser una iniciativa del meu Govern. Les directrius venien de mi mateix, i la resta de membres de l'executiu les van seguir",

"La iniciativa tenia arrels profundes, clares i estrictament democràtiques".

"Vull recordar que jo vaig decidir, el novembre del 2012, avançar unes eleccions que no tocaven per saber si el clam que hi havia al carrer reclamant que Catalunya fos un nou estat tenia una traducció a les urnes"

"No s'hauria pogut dur a terme sense la participació molt generosa d'aproximadament 42.000 persones"

"El Tribunal Constitucional no ens va advertir de les conseqüències legals de no suspendre el 9-N. Si era tan evident que allò era un delicte, ¿com és possible que el Tribunal Constitucional no fes res?"

A continuació fem una breu cronologia dels fets més destacats de les mobilitzacions i les declaracions d'aquest dilluns:

11:54: Acaba la declaració d'Ortega i comença Irene Rigau

11:51: Ortega: "Crec que mai es pot considerar com un acte delictiu escoltar a la ciutadania".

11:44: Ortega: "Cap funcionari va estar implicat en l'execució del 9-N".

11:20: Comença a declarar Joana Ortega. Només respondrà les preguntes de la defensa.

11:19: Romeva lamenta que al judici pel 9-N "s´està processant un poble a través de les seves institucions i representants".

11:05: Mas: "Si era tan evident que allò era un delicte, ¿com és possible que el Tribunal Constitucional no fes res?".

10:40: L'expresident de la Generalitat Artur Mas comença a declarar davant del jutge. Només respondrà les preguntes plantejades per la seva defensa. Assegura que l'objectiu de la consulta era copsar la opinió dels ciutadans i que la votació 'no tenia vinculacions legals immediates'.

10:00: Pascal davant del TSJC: "Els acompanyarem avui i on calgui; tossudament alçats no farem ni un pas enrere".

09:50: Comença el judici contra l'exPresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega.

09:40: El ministre de Justícia Rafael Catalá titlla de 'numeret' propi d'un estat antidemocràtic la marxa d'avui.

09:25: Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega ja són dins el tribunal per començar la seva declaració. La primera sessió del judici començarà amb uns 30 minuts de demora.

09:20: Els tres encausats arriben a les portes del TSJC amb més de 20 minuts sobre l'horari previst.



09:05: La capçalera de la marxa passa per sota de l'Arc de Triomf, decorat amb un gran cartell amb el lema "Love democracy" penjat pels organitzadors de la marxa.

08:50: Una multitud espera els tres acusats en el trajecte entre la plaça de Sant Jaume i el passeig de Lluís Companys lluint estelades i amnb crits de suport als exmembres de l'executiu català.

08:30: Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega surten del Palau de la Generalitat, on havien arribat a primera hora, en direcció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

08:00: El President de la Generalitat Carles Puigdemont fa una declaració oficial en la que mostra el seu ple suport al seu predecessor i denuncia 'abusos per perseguir idees democràtiques' per part de l'Estat.

06:00 / 06:30: Convocats per les entitats sobiranistes, la majoria dels concentrats ha arribat en grans grups procedents dels prop de 150 autocars que s'han organitzat per traslladar gent de tot Catalunya a les portes del tribunal, i comparteixen espai amb centenars de periodistes acreditats.