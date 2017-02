Mas afronta el judici amb «el cap alt» i afirma que «ho tornaria a fer»

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau afronten el judici pel 9-N, que comença avui, amb la tranquil·litat d'haver fet el que marcava el mandat democràtic. «Estem serens i ferms», va assegurar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, en una roda de premsa oferta ahir al Museu d'Història de Catalunya, acompanyat per les dues exconselleres.

Sobre el que passarà avui, Artur Mas va ser contundent: «Jo em faig màxim responsable polític del 9-N». Tot i així, va lamentar que ells no s'asseuen al banc dels acusats «per declarar la independència», sinó «per haver posat les urnes», va assenyalar. «I vàrem fer el que havíem de fer, defensar amb energia que hi hagués urnes», va afegir.

En aquest sentit, va exposar que llavors es va topar «contra un estat intolerant, amb el tarannà poc democràtic de l'ordeno i mando», va apuntar. «Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus. Ens volien amb l'esquena vinclada i ens trobaran amb l'esquena dreta. I ens volien amb la mirada baixa i ens trobaran mirant cap endavant», va sentenciar.

Pel que fa a l'estratègia que seguiran en les seves declaracions davant el tribunal, Artur Mas va afirmar que han preparat «junts» la declaració que faran. «No anem per lliure», va comentar.

Preguntat sobre la possibilitat que se'ls inhabiliti per exercir ­càrrecs públics, Mas va subratllar que «no som ni màrtirs, ni herois. Som servidors públics». «No sé què passarà», va declarar Mas, «però si s'han de carregar algú, que sigui a mi», va ressaltar.

Sigui quina sigui, però, la decisió del Tribunal, Mas va dir que el que està clar és que es recorrerà «a la justícia europea».

L´agraïment d´Ortega i Rigau

«Estem convençuts que no hem comès cap altre delicte que posar les urnes», va dir l'exvicepresidenta i exconsellera de Governació, Joana Ortega. Sobre el judici d´avui, va assenyalar que «no és un tràngol agradable», però que «es fa més lleuger amb l'escalf de la gent». També va voler agrair a Mas la seva confiança dipositada en ella quan d'altres la qüestionaven. «M'acusaven que no seria capaç de tirar endavant aquest projecte i el meu compromís amb el país, i això és el que em va fer més mal», va recordar. «I en aquests ­moments, m'asseuré al banc dels acusats pel meu compromís amb el Govern de Mas, pel meu ­compromís amb el país, amb la seva gent i amb el procés», va afegir.

«Serena emoció i emocionats serenament». Així va definir l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, el seu estat d'ànim abans del judici. «Com vol que no ens emocionem quan hi ha 40.000 persones apuntades?», va dir sobre l'acte de suport organitzat per avui davant mateix del Palau de Justícia de Barcelona. «No estem davant una acte administratiu», va raonar Rigau. «Estem davant d'una situació que ens afecta a nosaltres, a les nostres vides i a les de les nostres famílies. I aquest punt, evidentment, genera un sentiment especial», va assegurar la gironina.

Mas, Ortega i Rigau declaren avui acusats de delictes de desobediència –en aquest cas, al Tribunal Constitucional (TC) que va ordenar aturar la consulta cinc dies abans-, i prevaricació. Tots tres defensen que el 9-N el van fer possible les 40.000 persones voluntàries que la van desenvolupar, i que van fer possible que més de 2 milions de persones expressessin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.