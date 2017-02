Puigdemont: «Avui molts ens sentim jutjats»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que ell també se sent jutjat pel procés participatiu del 9-N, igual que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. "Avui molts ens sentim jutjats, i per això avui una representació molt important de tots els qui vam fer possible el 9-N expressarem la nostra indignació per haver portat a judici el que és un afer polític", ha dit el president, que ha remarcat que la resposta que donarà aquest dilluns el poble català als que cometen "abusos per perseguir idees polítiques" serà de "dignitat". En un missatge institucional tot just una hora abans de la declaració dels tres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Puigdemont ha constatat que Catalunya té una democràcia "més sana" que Espanya. "Un país capaç de fer el 9-N té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que el van fer possible", ha considerat.