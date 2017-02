Català critica el «numeret» impropi «d´una democràcia» en suport a Mas

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar que la mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau a les portes del TJSC era un «numeret» impropi d'una «societat democràtica». «Veiem la paraula democràcia al cap del carrer, i la democràcia és el respecte a les institucions, mentre que el que s'està fent avui no és respectar el poder judicial», va assegurar.

En una entrevista a la Cadena Cope, Catalá va afegir que el judici és fruit que el 9-N es va «incomplir una norma», fet que en un Estat de dret «té conseqüències». La mobilització, va dir, és un intent de «transmetre als ciutadans i a l'opinió pública que aquest és un judici polític on s'està limitant la democràcia o la llibertat d'expressió» per «confondre», però «als jutges no els influirà en absolut».

El ministre va admetre que tenen «estudiades» totes les opcions per impedir el referèndum, també l'aplicació de l'article 155, tot i que considera que no serà necessari perquè «no hi haurà referèndum». De fet, a la tarda, va insistir que «si algú incompleix la llei, tindrà davant tota la força de l'Estat de Dret», però va demanar «no anticipar-se» sinó «confiar en el diàleg» i va augurar: «No arribarem a un escenari de conflicte».

Per la seva part, la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que el seu govern «respecta» el procés judicial i va demanar «a tothom el màxim respecte i la màxima col·laboració en aquests procediments». «El respecte a la llei és la primera obligació dels governants», va dir abans de reiterar l'oferta de diàleg a la Generalitat perquè «la vida dels ciutadans no es paralitza pels processos que afectin els seus governants» i hi ha «moltes qüestions on podem seguir avançant», com «el finançament o les infraestructures».

En roda de premsa després de reunir-se amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Santamaría va emplaçar Mas i els partits sobiranistes a ser «coherents» i, igual que s'emparen en la Constitució per convocar mobilitzacions com les d'aquest dilluns, «respectar aquesta llei quan li imposa obligacions com a governants o determinades conseqüències jurídiques quan no la compleix».