Ciutadans i el PSC retreuen als tres encausats que desobeïssin el TC

La cap de l'oposició al Parlament i portaveu estatal de C's, Inés Arrimadas, va retreure a Mas, Ortega i Rigau que, en la seva declaració davant del tribunal, no haguessin estat «valents» per dir que van «desobeir» el Tribunal Constitucional (TC) en l'organització del 9-N. Ara diuen que «no sabien res» del 9-N mentre que abans «treien pit de no fer cas» al TC, va argumentar. Arrimadas també va demanar que els empleats públics «no rebin pressions de ningú».

En la mateixa línia, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar que el judici ha evidenciat «el fracàs de dos governs incapaços de dialogar» i alhora «el fracàs d'uns dirigents que no van atendre una decisió del TC» arran del 9-N. En aquest sentit, Iceta creu que els imputats s'enfronten a procediments judicials per desobeir el Tribunal Constitucional i «no per les seves idees».

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va titllar de «covard» Mas per respondre només a les preguntes de la seva defensa en el judici i va titllar la concentració sobiranista de «numeret», amb una assistència «absolutament minoritària».

No tot, però, van ser retrets. El diputat de CSQP Joan Josep Nuet va remarcar el suport del seu grup parlamentari i «de tot l'espai polític dels comuns» a l'expresident i les exconselleres. Davant les portes del TSJC, Nuet va defensar que els tres encausats van organitzar el 9-N per «respectar la voluntat del poble de Catalunya, que va demanar que es posessin les urnes».

Qui també va mostrar el seu suport als acusats va ser el líder de Podem, Pablo Iglesias, a través del seu compte a la xarxa social Twitter, on va criticar la judicialització del procés independentista.

Per l'altra banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar que els ciutadans «poden estar convençuts que entre tots farem el que calgui» per defensar «que els ciutadans d'aquest país decideixin on i com volen viure».

Finalment, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, va difondre el lema «No esteu sols» com un reclam per dur a terme el referèndum. En aquest sentit, Boya va afirmar que el judici asseu al banc dels acusats no només tres persones sinó «tots» els que van votar llavors.