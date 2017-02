Descartats «de moment» els toros a la Monumental

El Grup Balañá, propietari de la Monumental de Barcelona, descarta «de moment» celebrar corrides en aquesta plaça de toros, segons va informar ahir en un comunicat la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya (FETC). La FETC ha revelat que, en una reunió mantinguda l'1 de febrer passat entre representants de la federació taurina i l'empresari Pedro Balañá Mombrú, aquest els va comunicar la decisió de «no organitzar 'de moment' corrides de toros a la Monumental, ni com a empresa titular i propietària de la mateixa, ni tampoc en règim d'arrendament, com va succeir entre 2007 i 2011».

Segons explica la FETC, l'argument donat per Pedro Balañá en aquesta reunió «atén tant consideracions jurídiques, com a socials i polítiques», que la federació no ha concretat ni valorat. El 20 d'octubre passat, el Tribunal Constitucional va anul·lar la llei catalana que prohibia les corregudes de toros a Catalunya, en estimar que la norma envaïa les competències de l'Estat en matèria de Cultura, si bé aquell mateix dia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va comprometre a fer «tot el possible per deixar sense efectes pràctics» la sentència.



El Grup Balañá ha declinat durant aquest temps pronunciar-se sobre la sentència del Constitucional i sobre la seva voluntat de tornar a celebrar corregudes en la Monumental. Davant la negativa explícita per organitzar corregudes que ara els ha traslladat el Grup Balaña, la FETC ha expressat la seva «frustració» per «la falta de coratge de la Casa Balañá per afrontar el desafiament d'obrir la Monumental al toreig, fins i tot comptant amb el suport de la llei». «Que el crispat i incert escenari social i polític català convidi a la prudència no hauria de significar la renúncia a exercir drets inviolables reconeguts en la Constitució», apunta en aquest sentit la federació taurina catalana. Malgrat la postura del Grup Balañá, la FECT diu que mantindrà la «fermesa» en la voluntat de «continuar desenvolupant» l'activitat com a representant del col·lectiu taurí de Catalunya, i ha expressat la «certesa» que «la flama taurina no l'apagaran els vents de la intolerància i de la manipulació».

La Monumental, inaugurada a l'abril de 1914, és l'única plaça que mantenia l'activitat taurina a Catalunya abans de la prohibició decretada per una llei del Parlament. Durant el temps en què han estat prohibides les corregudes a Catalunya i després de la sentència del TC, la Monumental ha acollit puntualment esdeveniments musicals, esportius i espectacles de circ.