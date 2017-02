L'Hospital Clínic reconstrueix el clítoris a nou víctimes d'ablació

L'Hospital Clínic de Barcelona va reconstruïr el clítoris a 9 víctimes d'ablació l'any passat. La majoria d'aquestes dones eren pacients originàries de països on es practica la mutilació genital femenina i que resideixen a Catalunya des de fa menys de 10 anys. Habitualment són dones amb fills i se'ls va practicar la mutilació quan tenien entre 2 i 3 anys. Tambées van intervenir pacients nascudes a Catalunya que van viatjar al seu país d'origen entre els 5 i 7 anys i allà van ser mutilades. L'any 2015 es va crear el circuit per detectar i tractar les dones residents a Catalunya que han patit una ablació. Des que es va posar en marxa s'han rebut 14 consultes, de les quals 9 han acabat amb cirurgia. Paral·lelament, durant aquest 2016 unes 150 famílies de risc han signat el seu compromís contra la Mutilació Genital Femenina (MGF).

Es tracta d'un augment de la tendència, ja que entre 2012 i 2015 el nombre de famílies que van signar aquest compromís va ser de 515. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir el 6 de febrer com a Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF), amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat d'eradicar aquesta violació dels drets humans. Segons dades d'UNICEF, més de 130 milions de dones a tot el món han patit aquest tipus d'agressió. A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a defensores d'aquesta pràctica i que avui l'han abandonada, però també és una realitat que, encara ara, hi ha famílies que la defensen per diferents raons. Des del 2002 les administracions públiques treballen l'abordatge d'aquesta pràctica amb un protocol, l'objectiu del qual és sumar esforços de tots els actors socials amb l'objectiu de garantir la salut de les nenes i el respecte a la seva integritat física.

Aquesta és la tasca del Grup de Treball per l'abordatge de la MGF, liderat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que agrupa departaments de la Generalitat, associacions i el Consell Nacional de Dones i que s'emmarca en la Comissió nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Territorialment, el treball transversal de tots els agents implicats es dibuixa en 65 taules i espais locals i comarcals de prevenció de la MGF. Aquestes taules i espais estan integrats per diversos perfils professionals (metges, professors, policies, treballadors socials, tècnics de ciutadania o de gènere, entre d'altres) que interactuen amb les comunitats.

La prevenció inclou també el seguiment especial en situacions de risc, com per exemple, durant els viatges que les nenes fan amb les seves famílies als països d'origen, especialment durant les vacances d'estiu.



255 professionals formats

De fet, hi ha una clara demanda de formació en aquest camp i, per aquesta raó, s'ha intensificat la formació continuada i específica d'aquest àmbit als professionals. En concret, el Departament de Salut durant l'any 2016 ha format 255 professionals d'arreu de Catalunya, des de llevadores a infermeres, pediatres, ginecòlegs, metges de família, treballadores socials o gestors dels serveis.