Mas rep un bany de masses en una nova exhibició de força de l'independentisme

Aclamats al crit de «No esteu sols» per milers de persones pels carrers del barri del Born, escenari sentimental de l'independentisme, fins a arribar a la porta del jutjat, l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega van rebre ahir un bany de masses abans del judici del 9-N.

L'independentisme se sabia davant un altre «dia històric» per escenificar la causa, en aquest cas la d'un expresident de la Generalitat declarant a un tribunal pel «procés participatiu» del 9-N i per organitzar una altra exhibició de força davant les càmeres.

El pas lent de Mas escudat pel president Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el Govern. L'himne a cappella al simbòlic Fossar de les Moreres. La foto sota l'Arc del Triomf entre un passadís d'estelades. L'última salutació entre crits de joia abans de creuar els pòrtics del Palau de Justícia.

Absolutament res no es va deixar a l'atzar. Una curosa escenografia a càrrec novament de les entitats sobiranistes -ANC, Òmnium i AMI-, organitzadores de les últimes 4 multitudinàries manifestacions de la Diada, i ahir amb més de 170 autocars arribats de tot el territori.

Però hi ha situacions que ni la més experimentada preparació hauria pogut preveure, com que durant el transcurs del judici uns operaris haguessin de retirar les banderes espanyola i europea dels pals dalt de la façana del TSJC, ja que el fort vent les havia estirat, a excepció de la senyera, que va resistir el vendaval.

Mas i les seves conselleres s'enfrontaven a les preguntes sobre el 9-N a l'interior del jutjat; un judici que va començar amb 25 minuts de retard per tardança dels declarants i que, com en una final de Champions League, es va seguir amb atenció i aplaudiments des de l'exterior per part dels concentrats, gràcies a altaveus instal·lats al passeig Lluís Companys.

El dilluns va arrencar d'hora a Barcelona. Encara ni havia sortit el sol quan Puigdemont rebia a la Generalitat Mas, Rigau i Ortega a Palau i van compartir un cafè en un saló annex al Pati dels Tarongers. Cap a les 8.20 hores tots tres van sortir acompanyats pel Govern en ple i càrrecs de les forces sobiranistes (PDeCAT, ERC, CUP i «comuns») per anar fins al TSJC.

Recorrent lentament els sinuosos carrers del Born, Mas i la comitiva van estar acompanyats amb càntics «d'independència», «ni un pas enrere» o al ritme de l'Estaca del diputat Lluís Llach. Mas agraïa els ànims amb somriures i fins i tot estrenyent algunes mans dels que aconseguien evitar el cordó de seguretat i la marabunta de fotògrafs, càmeres i periodistes que els envoltaven.

A l'altura del Fossar de les Moreres, epicentre històric de l'independentisme, la comitiva s'aturava per cantar Els Segadors, al costat dels membres de La Coronela, agrupació que recrea la històrica milícia encarregada de la defensa de Barcelona el 1714 davant de les tropes borbòniques.

A les 9.05 hores passaven sota l'Arc de Triomf, decorat amb un gran cartell de «Love democracy». Davant seu, un llarg passadís d'estelades i cartells amb «Les urnes no es jutgen» o «Votar és democràcia».

I entre crits «d'independència», urnes de cartó i milers de mòbils per captar el preat instant, la comitiva va arribar a l'escalinata del Palau de Justícia. Mas, Rigau i Ortega, van pujar sols i es van aturar al capdamunt a saludar davant els aplaudiments dels congregats.