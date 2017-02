Albiol acusa Puigdemont de ´provocar´ l´Estat i tenir ´fòbia´ al diàleg

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, ha acusat el president català, Carles Puigdemont, de tenir "fòbia" al diàleg i de "provocar" el govern de l'Estat al culpar-lo de la falta de vies de comunicació.

En el seu torn de paraula després de la inesperada intervenció en el faristol del Parlament del president català, Carles Puigdemont, per denunciar el rerefons polític que intueix darrere del judici pel 9N, García Albiol l'ha reptat a "seure" a parlar amb "valentia" amb el Govern central sobre qüestions com la sanitat, educació, infraestructures o llei de dependència.

Segons la seva opinió, és una "enorme irresponsabilitat i del tot inadmissible" que el Govern condicioni el diàleg sobre tots aquests temes a una reivindicació "impossible" com és "el referèndum". "L'únic que té fòbia al diàleg és vostè, el que li va és el monòleg", ha afirmat García Albiol, que ha acusat Puigdemont de "fer el seu numeret electoral" al Parlament.

García Albiol ha retret a Puigdemont que se centri a parlar de "judici polític" a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau però no digui res de Jordi Pujol, que "sí que s'emportava els diners de tots els catalans".

Segons el seu parer, "a Espanya no es persegueix a ningú per posar urnes o per idees", sinó a polítics que "actuen al marge de la llei" o que "creuen que estan per damunt del bé i del mal". "L'Estat de Dret funciona, lent però funciona", ha destacat el líder dels populars catalans, que ha negat que la campanya del PP de recollida de firmes contra l'Estatut el 2006 fos una campanya "en contra de Catalunya".