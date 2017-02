El Govern acusa l'Estat d'incomplir 34 sentències i no renuncia a defensar-se

La consellera de Presidència, Neus Munté, va assegurar que el Govern espanyol no ha acatat 34 sentències del TC i del Suprem favorables a la Generalitat i va avisar que no renunciaran a «defensar-se dels incompliments reiterats». Entre els casos destaquen les sentències en l'àmbit de beques universitàries, la concessió de subvencions a càrrec del 0,7% de l'IRPF, medi ambient o en el cas d'ajuts a museus, espais escènics i comunicació cultural. «És evident que no renunciem a cap defensa a nivell de l'Estat espanyol o fora quan es produeixen aquests incompliments reiterats», va dir.

Si bé l'exconseller Francesc Homs va presentar una denúncia davant la Fiscalia contra Mariano Rajoy, per presumpte incompliment de sentències del TC, Munté no va especificar quins mecanismes legals podrien fer servir i va al·legar que cadascun dels 34 casos és diferent. En tot cas, va dir que abans de donar qualsevol pas jurídic, el Govern té en compte que «no se li torni en contra» i acabi per «perjudicar» serveis o proveïdors de la Generalitat.