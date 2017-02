Un home mata la dona a punyalades i després intenta suïcidar-se a Súria

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 82 anys per matar la seva dona, de 79, a Súria, segons van informar fonts policials. Tant el presumpte agressor com la víctima són de nacionalitat espanyola i no consten antecedents de violència entre la parella.

Segons fonts properes a la investigació, l'home hauria apunyalat la seva parella i s'hauria intentat suïcidar amb un ganivet. Va ser traslladat a un hospital. Els fets es van produir a un quart i mig de deu del matí en un habitatge del carrer Zurbarán d'aquest municipi del Bages. Una filla del matrimoni va donar l'avís als Mossos després de trobar-se la seva mare morta la llit i el seu pare amb un ganivet clavat a l'abdomen. El jutjat de violència sobre la dona de Manresa s'ha fet càrrec del cas.

Després de rebre l'avís, els Mossos i el SEM es van desplaçar fins al carrer Zurbarán, número 22, on van trobar el cos sense vida de la dona i el seu marit ferit. Els metges del SEM van certificar la mort de la dona estirada al llit i van traslladar l'home a l'hospital, on era detingut en custòdia policial fins a ser atès de les seves ferides. Un cop rebés l'alta hospitalària, havia de passar a disposició judicial.

La mort de la dona ava consternar el barri de Joncarets, ja que feia només 3 mesos de la mort violenta d'una altra dona a mans d'un veí del barri. Ahir, l'Ajuntament va decretar un dia de dol.

Si es confirma, es tractaria de la vuitena dona assassinada per violència masclista del començament d'any ençà a Espanya i la segona en menys de 48 hores, ja que diumenge passat un home va assassinar a la seva dona, de 38 anys, a Mora. A Catalunya, aquesta dona inicia la trista llista de ser la primera assassinada a Catalunya per la seva parella o exparella del començament d'any ençà 2017.



El Govern condemna l'homicidi

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va iniciar la seva intervenció en la roda de premsa posterior al Consell de Govern condemnant «enèrgicament», en nom del Govern, l'homicidi i va expressar el més sentit condol a la família i amics de la víctima i al poble de Súria. Munté va reiterar «la voluntat compartida amb el conjunt de la societat catalana de lluitar i eradicar aquesta terrible xacra». Des de l'Institut Català de les Dones, la presidenta Teresa M. Pitarch va lamentar els fets i va insistir la determinació del Govern en l'eradicació de la violència masclista.