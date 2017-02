Joan Boada rep amenaces i insults a través de Twitter per dir que ell no se sentia jutjat

L'exdiputat al Parlament i exsecretari general d'Interior durant l'etapa del segon tripartit, el gironí Joan Boada, va patir dilluns una allau d'insults i amenaces d'agressions a través de Twitter arran de la seva participació en el debat del Més 3/24, programa d'actualitat presentant per Xavier Graset, en l'especial sobre el judici pel 9-N.

Segons recollia el digital E-Notícies, Boada havia defensat en el debat que ell no se sentia jutjat per l'Estat, en al·lusió a les paraules que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia dirigit en el seu missatge institucional aquell matí abans de les declaracions d'Artur Mas, Joana Ortege i Irene Rigau davant del TSJC en el primer dia del judici pel 9-N.

Boada, com ha fet en anteriors ocasions també es va mostrar en el programa crític amb el procés.

El citat digital recollia alguns dels missatges enviats pels teleespectadors del programa a Twitter i que van deixar insults a l'exdiputat com: «Veig que parleu d'en Boada, és un tio tan inútil que no té gràcia ni borratxo per barraques de Girona», «Boada és una amalgama barata dels botiflers més patètics del país, de Boadella a Duran passant per Loquillo», «És un perdedor i com a tal perdedor està ressentit contra la gent de Catalunya», «Es pot ser fastigós, bastant fastigós, molt fastigós, fastigosíssim i Joan Boada...», «Lo Boada al carrer! Fill de la gran p.ta», «Ara mateix em fa més fàstic en Boada que en Franco Rabell i en Fachín junts», «Per mi és un motiu d'orgull no compartir lluita amb l'imbècil del Boada», «Ni cas d'en Carapolla. Un espectre del passat», «Joan Boada Fill de Puta».

D'altres contenien amenaces com: «Arribo a tenir Joan Boada davant i no responc dels meus actes», «Es mereix una bufetada 'a lo Comín' hehe», entre molts altres.