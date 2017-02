L'exdirector de l'Institut Montilivi de Girona nega haver rebut pressions per cedir les claus el 9-N

El director de l´Institut Montilivi de Girona durant el 9-N, Pere Albertí, ha explicat aquest dimecres que "en cap cas" va rebre "pressions o coaccions" per cedir les claus del centre. En una carta pública, Albertí afirma sentir-se "cada cop més indignat" en sentir aquest dimarts el testimoni dels inspectors i d´una exdirectora d´institut, que va denunciar pressions. Albertí també indica que Ensenyament es va reunir amb els responsables dels centres per informar-los del procés participatiu i que va ser "molt abans" del 9-N i "per suposat", afegeix, "del 4 de novembre, dia en què fou suspès pel TC". Per contra, denuncia l´exdirector, va rebre una carta de l´aleshores delegada del govern espanyol, informant-lo de les "possibles conseqüències" si participava en el procés sense diferenciar la seva condició de funcionari i voluntari.

L´exdirector de l'institut gironí també assenyala que tant ell com companys seus es van inscriure com a voluntaris "tant bon punt es va obrir l´aplicatiu" i que sempre van actuar com a tal. "Estic molt orgullós de la meva actuació, contribuint a donar veu al poble català, de forma cívica i democràtica. I ho tornaria a fer", finalitza Albertí.