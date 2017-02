Munté nega que la mobilització davant del TSJC suposi una «pressió» a la justícia

La portaveu i consellera de Presidència, Neus Munté, va expressar ahir la «solidaritat» del Govern català amb els acusats per la consulta del 9-N, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, i va rebutjar que les mobilitzacions de suport davant del Palau de Justícia, suposin una «pressió» a la justícia.

En la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'executiu català, Munté va posar èmfasi que el Govern no ha complert «34 sentències» del Tribunal Suprem i del Constitucional favorables a la Generalitat, i va criticar al ministre de Justícia, Rafael Catalá, per dir que les manifestacions són impròpies d'una democràcia.

La portaveu del Govern va replicar que «el que es va viure va ser una mostra civilitzada de posicionament, que es tracta d'un judici polític» i això, segons Munté, «ho sap absolutament tothom». Així, va rebutjar que la manifestació de dilluns a l'avinguda Lluís Companys de Barcelona fos una mostra de «pressió» a la justícia, si no «una mobilització contra la judicialització de la política catalana».

Munté va destacar que el Govern «se sent absolutament solidari i cent per cent al costat dels acusats» per la consulta del 9-N en un judici «polític», va insistir.

La consellera va descartar que els tres acusats tinguessin la voluntat de faltar al respecte el tribunal quan van arribar tard al judici, encara més quan «la lentitud era evident» per la gent que els paraven pels carrers. Una mobilització amb la qual «no s'està polititzant la justícia», va asseverar Munté, que va insistir que és la política la que s'ha «judicialitzat». «És evident que els que consideren que es tracta de pressions no volen entendre les mobilitzacions viscudes els últims anys a Catalunya amb civisme, determinació i enorme transversalitat», va afegir.

Per la seva part, el portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, va veure «molt còmode» Mas en la seva declaració, en la qual «va tapar» amb el 9-N «la intolerable corrupció» de l'antiga CDC.

També l'expresident del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va parlar sobre el cas i va indicar que per afrontar el debat català és «absolutament» necessari que es posi en marxa, de manera immediata, «un pla de diàleg actiu» amb les forces polítiques però també va proposar la contribució dels experts.