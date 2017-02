Possibles comissions a través d'una fundació esportiva

Jordi Pujol Ferrusola va canalitzar suposadament comissions rebudes d'empreses a través de la Fundació Albert Pascual que ell va gestionar i que es dedica a finançar equips de rugbi de Barcelona i «dels Països Catalans». Així consta en un informe de la UDEF, contingut en el sumari del cas Pujol i que analitza l'ús que va fer Jordi Pujol fill de la fundació, per a la qual s'encarregava d'aconseguir finançament i en la que prenia «les decisions transcendents» almenys entre els anys 2004 i 2009.

Segons el document, hauria usat la fundació, que busca «Desenvolupar l'esport del rugbi a Barcelona i als països Catalans», per «canalitzar pagaments procedents d'empreses» que «posteriorment es desviarien a fins privatius». Entre les empreses figura Isolux, que li va pagar milions d'euros a canvi de serveis d'assessoria dels quals no consta justificació i la Fiscalia creu que serien comissions per adjudicacions públiques de la Generalitat.

La Fundació es va crear el 2003 i la presideix Raimón Jorba, la persona que apareix com a interlocutor de Jordi Pujol Ferrusola en diversos correus electrònics confiscats per la Policia en el registre al seu despatx de Barcelona al carrer Ganduxer. Dels correus, la UDEF conclou que Jordi Pujol Fill prenia les decisions importants de la fundació i que el poder decisori s'estenia a les partides de despeses: al finançament d'equips de rugbi. La fundació hauria finançat el FC Barcelona i la SASP USAP de Perpinyà i la seva filial a Barcelona, «Les Catalans» i on segons sembla hauria jugat el primogènit.