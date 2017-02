Protecció de Dades ha començat a auditar la Generalitat pel cas Vidal

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha començat a auditar a la Generalitat per la polèmica generada per l'exsenador d'ERC Santi Vidal, que va assegurar que el Govern havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans, cosa que l'executiu català va negar. En una trobada amb periodistes, el secretari del Govern, Lluís Salvadó, va explicar que dilluns de la setmana passada tres persones de l'ens van començar a elaborar una auditoria per comprovar si el Govern ha obtingut o no dades fiscals de forma il·legal. L'organisme té un mes per fer aquesta labor, que afectarà organismes com l'Agència Tributària de Catalunya o al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Arran de la polèmica creada per les declaracions de Vidal, el Govern va sol·licitar aquesta auditoria perquè no hi hagués sospites sobre la legalitat de les seves actuacions, i Salvadó va reiterar ahir que està obert també a qualsevol inspecció que vulgui fer l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A banda, Salvadó va donar més detalls de l'e-spriu, que entrarà en funcionament entre juliol i setembre., la nova eina de l'Agència Tributària de Catalunya. Creuarà dades d'un «big data» que prepara, recollides d'Internet, de portals immobiliaris i de xarxes socials per detectar el frau en diversos impostos relacionats amb les transaccions patrimonials, els lloguers o els pisos turístics.

En paral·lel, el nou senador d'ERC Robert Masih Nahar -d'origen indi- va prendre ahir possessió de l'escó i relleva Vidal, que va renunciar després de la polèmica. Masih Nahar va acatar la Constitució per «imperatiu legal».