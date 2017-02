Puigdemont: «El Govern no ha obtingut ni obtindrà cap dada de manera il·legal»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha pronunciat aquest dimecres per primer cop sobre les declaracions que l'exsenador d'ERC Santi Vidal va fer relatives a les suposades accions irregulars que cometia la Generalitat en pro del procés i del referèndum. Durant la sessió de control, Puigdemont ha volgut ser contundent i desmentir l'exjutge Vidal. "El Govern no ha obtingut ni obtindrà mentre jo sigui president cap dada de manera il·legal o il·lícita", ha sentenciat, tot remarcant, però, que el que fos senador republicà "assumís la seva responsabilitat en temps rècord" i dimitís.

D'altra banda, davant el requeriment del líder del PPC, Xavier García Albiol, perquè segui a parlar amb el govern espanyol sobre "els temes que realment importen els catalans", Puigdemont ha retret que el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, no vulgui dialogar i "ens digui que deixa la reunió per a després del Congrés del PP". "És més important per ell el congrés del PP que parlar dels problemes dels catalans", ha sentenciat. Amb tot, Puigdemont ha assegurat que ni ell ni el seu Govern "donen per mort el diàleg" i per això manté la mà estesa a l'Estat per parlar.

Un dels temes que ha centrat la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament ha estat el cas de les conferències de Santi Vidal i les suposades irregularitats del Govern que relatava l'exsenador d'ERC. En ser preguntat pel líder del PSC, Miquel Iceta, al respecte, Carles Puigdemont no ha volgut deixar cap dubte sobre l'acció del seu executiu. "Aquest Govern no ha obtingut ni obtindrà mentre jo sigui president cap dada de manera il·legal o il·lícita. Més clar no es pot dir", ha etzibat. I és que Puigdemont no vol que es qüestioni la regularitat de les seves polítiques i per això ha volgut ser tan clar.

Tot i això, no ha dubtat tampoc a lloar la reacció de Vidal i la seva ràpida dimissió del Senat, i l'ha comparat amb la d'altres polítics espanyols que no pleguen del seu càrrec malgrat destapar-se sospites o fer declaracions escandaloses. "Santi Vidal ha assumit la seva responsabilitat en un temps rècord. Tant de bo tots els càrrecs públics que s'excedeixen tinguessin la coherència de dimitir en 24 hores", ha dit.

Un dels líders que ha preguntat a Puigdemont pel cas Vidal és el coordinador del PPC. Albiol ha tornat a instar al Govern a "denunciar" l'exsenador "si no s'ha comés cap delicte". "Denunciïn per la tranquil·litat dels catalans. Si no ho fa, algun motiu tindrà", ha insistit. Amb tot, el popular ha considerat que les declaracions de Vidal "han posat en evidencia la veritable cara del procés: que tracta el catalans com menors d'edat, que fa llistes de jutges amics que es quedaran i els que hauran de marxar, i que fa llistes de funcionaris que estan disposats a anar a tocar les palmes a la romeria que van organitzar dilluns passat", en referència a la concentració de suport als acusats del judici pel 9-N.

En aquest sentit, Puigdemont ha convidat Albiol a "fer llistes, però dels incompliments i deures de l'Estat amb Catalunya". És per això que el president ha retret al govern espanyol i a Mariano Rajoy que hagi ajornat la reunió que tenen pendent i interpreta que aquesta és una clara mostra de manca de voluntat de diàleg amb Catalunya. "Quan he dit que estic disposat a reunir-me amb Rajoy, ens diuen que ho deixen per després del congrés del PP, perquè és més important el congrés del PP que parlar dels problemes dels catalans. Qui és que no té interès a parlar? El govern espanyol", ha sentenciat Puigdemont.

Malgrat això, el president ha assegurat que manté la seva mà estesa i oferta de negociació sobre el referèndum amb l'Estat. Preguntat per Iceta sobre la possibilitat o no d'acordar la consulta amb Espanya, Puigdemont ha demanat "anar pas a pas i no fer futurologia". "Jo no dono per mort el diàleg. És més difícil del que hauria de ser perquè grups com el seu no pedalen, perquè si cregués que es pot resoldre democràticament, faria tot el possible escurant al màxim els racons de la llei per fer possible el que aquest Parlament ha encarregat", ha dit el president dirigint-se al PSC.

Així, ha convidat els socialistes a "sumar-se al Pacte Nacional pel Referèndum" i "fer més força per fer possible el que costa però que de vegades surt bé". "Jo demano que no estiguem resignats", ha reclamat. El judici del 9-N Durant la sessió de control també ha sortit al debat en diverses ocasions el judici pel 9-N amb l'expresident Artur Mas, l'ex-vicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau com a acusats.

En aquest sentit, Iceta ha advertit Puigdemont que si no vol que el seu executiu i ell mateix acabin patint un procés semblant, "abandonin" la insistència pel referèndum. "I si no s'hi veu capaç, convoqui eleccions", ha conclòs el socialista. Carles Puigdemont, però, ha insistit en que el Govern "referma el seu compromís en fer bé les coses i culminar el procés". A més, ha volgut remarcar que un judici com el del 9-N provoca, entre altres coses, "una imatge negativa d'Espanya i pel paper que pot jugar al món". "Enlloc és ben vist, no és bo, ni tan sols als països que estarien en contra de la independència de Catalunya", ha dit, tot afegint que "quan un país és incapaç de resoldre per la via política un conflicte polític, i envia al jutjat a polítics amb escarni, és que és un Estat en el que no es pot confiar".

La líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, a més, ha volgut lligar la reacció del Govern per aquest judici i la mobilització que ha provocat, amb l'acció de l'executiu en matèria de corrupció i en les que considera escasses explicacions que dona el president sobre els possibles casos que afecten el seu partit. "Quan arribi el judici del cas Palau, també farà una declaració institucional? També demanarà als funcionaris que agafin festa i es manifestin a les portes del jutjat?", ha preguntat Arrimadas.

I és que per a la líder de C's, el Govern i Puigdemont haurien de comparèixer més i amb més transparència sobre els possibles casos de corrupció o sobre el cas Vidal. "Ningú que digui que la corrupció no existeix pot lluitar contra la corrupció", ha dit, tot demanant al president que "es comprometi a donar la cara al Parlament per la corrupció i pel cas Vidal".

Amb un enfocament molt diferent, el president del grup de JxSí, Jordi Turull, ha carregat contra el judici del 9-N. "A l'Estat li hauria de caure la cara de vergonya, i si no ho fa ara, ho farà més endavant. Fer un judici polític en ple segle XXI no té ni solta ni volta", ha retret, tot afegint que un judici com aquest "referma el compromís" independentista.