Un cap de premsa diu que Ortega «volia fer el procés bé» i que el Govern es va aturar el 4-N

Carles Fernández, cap de comunicació de l'exvicepresidenta Joana Ortega ha explicat aquest dijous al matí davant del TSJC que tenia dues ordres molt clares de la dirigent: la consulta o el procés participatiu "es faran bé, i sempre respectant la legalitat". Així, després de la suspensió de la consulta el 29 de setembre, es va decidir parar-ho tot i així ho va transmetre Ortega i ell mateix als seus subordinats i de cara al públic.

El 4 de novembre, davant la suspensió del procés participatiu, tot el Departament de Governació tenia la "instrucció clara" d'aturar "qualsevol ordre" sobre aquesta qüestió que hagués de donar a un subordinat. De cara a l'exterior, la versió oficial era que el Govern havia demanat un aclariment al TC i estava a "l'expectativa". Es va seguir insistint en fer el procés "bé i sota la legalitat", però no sap com van actuar altres departaments. A ell personalment li van ordenar que expliqués públicament que el Govern deixava de fer qualsevol cosa pel 9-N.

El dia de la votació, ha explicat que ell era al centre de premsa muntat a la Fira de Montjuïc, organitzat per Presidència, i ell transmetia als polítics les dades de participació i resultats recopilades pels voluntaris allà presents. En aquest sentit, ha justificat la presència d'Ortega en la roda de premsa de resultats assegurant que l'exvicepresidenta habitualment parlava sobre fets de "rellevància que afectessin la societat catalana, encara que no fossin de competència estricta seva", com és el cas de la tragèdia aèria dels Alps.

L'exdiputada del grup parlamentari d'ERC Gemma Calvet ha explicat, de forma vehement i extensa, que ella va ser membre de la comissió pel dret a decidir i ponent de la llei de consultes. Després de la primera suspensió, i un cop anunciat el procés participatiu, va decidir fer-se voluntària, i va participar de diverses maneres, com fent trucades a ciutadans per animar-los a votar. Després del 4 de novembre, ha dit que tota l l'organització "es va basar en les entitats". Des de pocs dies abans fins el 9-N va acompanyar diversos observadors internacionals procedents del Quebec, que van voler veure 'in situ' les votacions en diversos punts de Barcelona, on ha assegurat que no hi havia cap autoritat ni funcionari de la Generalitat fent tasques de supervisió.

Calvet, preguntada per l'acusació popular, ha arribat a dir que en el judici al TSJC hi hauria d'haver 2,3 milions d'acusats, tots els que van votar, ja que ningú va rebre instruccions de la Generalitat ni cap informe jurídic que digués que no es podia tirar endavant el procés participatiu.

Voluntaris



L'alcaldessa de Vilanant (Alt Empordà), Anna Palet, ha explicat que com que el poble és molt petit, té uns 400 habitants, no té institut i per tant van voler habilitar igualment un punt de votació oferint un local municipal utilitzat gairebé cada setmana per tot tipus d'activitats, fins i tot particulars. Palet ha explicat que no es va signar cap conveni ni es va portar la qüestió al ple municipal, però sí que tots els regidors hi van estar d'acord. Va ser un voluntari coordinador, alcalde de Borrassà, qui ho va demanar a diversos alcaldes de la comarca, però sense cap tipus de "pressió".

Palet ha dit que després del 4 de novembre la fiscalia no els va advertir de la possible il·legalitat però sí que va rebre una carta de la Delegació del Govern en aquest sentit, tot i que no era un "requeriment".

El material com paperetes i urnes el va anar a buscar uns set o deu dies abans de la votació al Consell Comarcal. El divendres abans de la votació li va arribar un ordinador portàtil per registrar els votants, i el va guardar. El dia de la votació, Palet era voluntària, va obrir ella mateixa el local, i ha assegurat que no hi havia cap autoritat ni funcionari de la Generalitat supervisant la jornada.

També han declarat tres voluntaris més, a Girona, La Vall d'en Bas (Garrotxa) i Roda de Ter (Osona). Tots tres han explicat que es van inscriure a la web www.participa2014.cat, que van rebre les instruccions sobre les seves funcions a través de la web i que el dia de les votacions no hi havia cap supervisió de funcionaris públics. Tampoc saben qui va portar els ordinadors i el material de votació als punts electorals. Sobre el funcionament de la jornada, han explicat que els votants es registraven a través d'ordinadors utilitzats per voluntaris i que els resultats els passaven els coordinadors a un número de telèfon que no saben ben bé de qui era.