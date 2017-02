La direcció del PDeCAT insta els grups municipals a abandonar la marca CiU

La direcció del PDeCAT ha demanat als seus grups municipals que abandonin la marca CiU amb què van concórrer a les eleccions del maig del 2015, un mes abans del trencament de la federació nacionalista. Segons ha pogut saber l'ACN, l'1 de gener d'aquest any la cúpula nacional va donar instrucció als equips locals perquè ara passin a dir-se PDeCAT. Alguns grups municipals ja han formalitzat el canvi, mentre que d'altres han d'estudiar-ho. És el cas de la ciutat de Barcelona, que compta amb regidors d'UDC. L'executiva admet que el canvi de sigles no serà possible a tots els ajuntaments per possibles "dificultats polítiques o tècniques".

L'ordre de canviar CiU per PDeCAT al món local s'emmarca en el desplegament del nou partit hereu de Convergència, fundat al juliol. Des d'aleshores, la nova formació demòcrata ha completat la construcció de l'estructura orgànica, amb l'elecció de tots els òrgans i comitès de govern i de control, i ha donat a conèixer la nova imatge gràfica, logotip inclòs.

De facto, el salt a les noves sigles ja s'ha consumat en molts pobles i ciutats, tant en el seu ús a la premsa com als perfils oficials a les xarxes socials de les agrupacions locals i els grups municipals. En altres casos la situació és espinosa perquè requereix del vistiplau dels regidors democristians o d'altres forces o corrents confluents.

Per això, la direcció aclareix que la decisió s'anirà executant progressivament i sempre en la mesura que sigui possible. De fet, augura que no es podrà materialitzar a tot arreu per els impediments de caire tècnic que puguin sorgir -que un secretari municipal no accedeixi a registrar el canvi- o a friccions de tipus polític.



Ball de sigles al darrer cicle electoral



L'objectiu de fons és consolidar la nova marca electoral del PDeCAT arreu del territori després del ball de sigles al llarg del darrer cicle electoral, que va iniciar-se al maig del 2015. Als comicis municipals, l'extinta CDC va concórrer en coalició amb Unió, com venia sent tradició. Un mes després, es va consumar el trencament de la federació nacionalista, que va acordar mantenir CiU als consistoris.

A les eleccions de caire plebiscitari del 27-S, Convergència es va integrar en la llista independentista unitària de Junts pel Sí. De cara a les convocatòries estatals, el partit es va presentar a la cita del 20-D del 2015 sota el paraigua de Democràcia i Llibertat, i com a CDC el 26-J de l'any passat.

Amb el pas de Convergència a PDeCAT i les dificultats per consensuar el nou nom entre la militäncia així com per registrar-lo (es va haver de passar de Partit Demòcrata a Partit Demöcrata Europeu Català), l'equip directiu de la nova formació tem que l'electorat no identifiqui encara la nova marca.



"Musculació" ideològica del nou partit



En paral·lel a aquest procés, la direcció del nou partit –capitanejada per Marta Pascal i David Bonvehí- també ha iniciat un procés de "musculació ideològica" amb un cicle de conferències anomenat 'StartCat', ideat per marcar posició en diversos sectors, com immigració o economia productiva. La voluntat és fixar l'ADN del nou partit gràcies a la participació i el debat de dirigents i quadres locals demòcrates, així com figures independents de referència en cadascun d'aquests àmbits.

Fins a la data, s'han celebrat dues entregues d'aquest programa. La primera es va centrar en sanitat, amb la intervenció dels exconsellers de Salut Boi Ruiz, Marina Geli i Xavier Trias. La darrera d'aquestes sessions, que ha girat al voltant del canvi climàtic, ha anat a càrrec de l'extitular de Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder i el seu successor, Josep Rull.

