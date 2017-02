Homs s'encara amb el fiscal fora de la sala: «No tens coratge de preguntar-me»

El judici pel 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau va continuar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb la declaració de diversos testimonis, la majoria amb un alt valor polític. Entre aquests, l'exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCat al Congrés, Francesc Homs, que es va encarar amb el fiscal. Després de respondre a les preguntes de la defensa, que l'havien proposat, el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, es va negar a interrogar-lo argumentant que té pendent un judici al Suprem (TS) pel mateix que estan jutjant l'expresident i exconselleres i per respectar, així, el seu dret a defensa. De fet, ahir es va conèixer que serà jutjat a partir del 27 de febrer.

«Quina llàstima!», va deixar caure l'exconseller de Presidència en el moment en què el fiscal declinava fer-li preguntes, i tampoc l'acusació popular. Un cop fora de la sala de vistes, en un recés entre declaracions, Homs es va dirigir al fiscal i li va dir: «No tens coratge de preguntar-me». A la qual cosa, el fiscal va respondre: «Si vols que et pregunti, truca a Madrid i demana que m'ascendeixin al Suprem per preguntar-te durant el teu judici», segons fonts presents en el moment de l'incident.

Sobre el seu judici, el Suprem va fixar per al 27 de febrer la data d'inici i es preveu que duri dies. El tribunal va rebutjar que el president espanyol, Mariano Rajoy, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, el president del Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, i l'exfiscal general de l'Estat Eduardo Torres-Dulce compareguin com a testimonis al judici, per no tenir «cap enllaç amb l'objecte del procés». En canvi, sí que declararà Mas com a testimoni.

Homs ho va fer ahir en el de Mas, Ortega i Rigau. L'exconseller va ser interrogat en unes condicions especials, assistit per la seva advocada i sota l'advertència del president del TSJC que no estava obligat a contestar a aquelles preguntes que poguessin perjudicar-lo en el procés que té al Suprem.

En resposta a les preguntes de Xavier Melero, advocat de Mas, Homs va reconèixer que va ser ell mateix qui, com a màxim responsable dels serveis jurídics de la Generalitat pel seu càrrec de conseller de Presidència, va informar al Govern que mantenir el 9-N després de la suspensió per part del TC no suposava «cap irregularitat» ni incórrer en «cap tipus penal». Homs va precisar que no va ser un «mer transmissor» del dictamen dels serveis jurídics, sinó que va assumir plenament el seu criteri: «jo vaig configurar la decisió final», va assegurar.

Segons l'exconseller, seguir endavant amb la consulta no suposava cap delicte atès que el TC no va advertir expressament a la Generalitat de les conseqüències, malgrat que l'executiu català li va demanar que aclarís l'abast de la seva suspensió. L'exconseller va apuntar també que el Govern espanyol «podia haver estat molt més precís i no ho va voler ser», quan va impugnar la consulta.

A banda d'Homs, la defensa va citar als expresidents del Parlament Núria de Gispert i Joan Rigol, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i exdirector del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) Carles Viver i Pi Sunyer i el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch.

A petició de l'acusació popular -exercida per dos sindicats policials i per Manos Limpias- va testificar una directiva de l'empresa Sertrans -empresa que va ser contractada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) el 28 d'octubre-, la qual va certificar que van lliurar les urnes i paperetes als punts de votació entre el 7 i el 8 de novembre del 2014. A més, va dir que després de la suspensió de la consulta, el 4 de novembre, ningú del CIRE o de la Generalitat no els va donar cap indicació perquè no procedissin al lliurament. «Senzillament, vam complir el contracte de lliurament», va dir.

Per la seva part, De Gispert va defensar que el 9-N no hi va haver desobediència perquè «no va ser una consulta sinó un procés participatiu» que es va posar en mans dels voluntaris. L'expresidenta del Parlament també va recordar que la Cambra va aprovar mocions per reclamar el pacte fiscal, el dret a decidir i la voluntat de consultar el poble de Catalunya. Tots tres textos instaven el Govern a donar-hi compliment, va afegir ahir.

També l'expresident del Parlament i coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, va explicar que Mas li va indicar, després de la suspensió de la consulta pel TC, que el procés participatiu havia de quedar en mans de voluntaris i es va fer així.

En canvi, Viver i Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional i que va ser magistrat del TC durant 8 anys, 3 dels quals com a vicepresident, va dir que en dos dictàmens del 2013 i el 2015 van estudiar com consultar de forma legal al poble de Catalunya i quines vies legals tenia l'estat per impedir-ho. Així, van arribar a la conclusió que «només forçant la llei es podia aplicar el Codi Penal» i ho van considerar «improbable». Per això, mai van aconsellar aturar la convocatòria.

Per últim, Trias, va explicar davant el TSJC que quan l'expresident Mas va dir que el procés es faria en instituts, ell va oferir la «màxima col·laboració» i va proposar que també es pogués votar en escoles municipals, tot i que finalment es va poder fer en moltes escoles privades i concertades, cosa que l'exalcalde de Barcelona va qualificar de «sorprenent».

Des del consistori es va proposar als centres que obrissin les portes aquell dia, sense cap conveni concret, però «va ser decisió de cada centre i director». «Els vam dir que era important que es posessin a disposició, i massivament ho van fer, hi havia un ambient d'entusiasme», va acabar.