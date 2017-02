L'exnúmero 2 de la Policia Nacional: «Vaig demanar diversos cops detenir els Pujol»

L'exdirector adjunt operatiu de la Policia Eugenio Pino, número 2 del cos durant el mandat de Jorge Fernández Díaz, va demanar diversos cops la detenció dels membres de la família Pujol, però els jutges no ho van aprovar perquè a Espanya «són molt garantistes». En una entrevista a El Mundo, insisteix en la creença que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias té un compte milionari a Suïssa perquè allà «ens van mostrar les captures de pantalla i ens van deixar fotografiar-los», però la Fiscalia no ho va considerar «suficient». També nega l'existència d'una «claveguera» policial i afirma que en el Ministeri de l'Interior hi ha sales en les quals es grava «absolutament tot» i que el problema no és que es gravi, sinó «el custodi» de la gravació. Ahir, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va citar Pino a declarar com a testimoni per aclarir d'on va sortir el llapis de memòria amb informació dels Pujol que va servir a la policia i si es va obtenir de manera legal.