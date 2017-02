L'exsoci d'Oleguer Pujol nega ser part de l'estructura de blanqueig

Luis Iglesias, exsoci d'Oleguer Pujol, va negar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que ell assessorés a ningú sobre com cobrar diners a través d'un entramat d'empreses a l'estranger, del que el van acusar els empresaris José María Villalonga pare i fill i Javier de la Rosa. Van ser les declaracions d'aquests empresaris, i del mateix Oleguer Pujol, les que van motivar que De la Mata tornés a imputar Iglesias d'un delicte de blanqueig de capitals per les comissions que van cobrar tots ells el 2007 de la compravenda d'unes oficines del Santander. És el segon cop que Iglesias declara a l'Audiència pels seus negocis amb el benjamí dels Pujol i ahir va tornar a defensar que va pagar els impostos per aquesta operació al Regne Unit, on llavors era resident.