Puigdemont: «La democràcia espanyola ha emmalaltit»

El ple d´ahir al Parlament va viure una de les sessions més intenses. Poc després d´arrencar, Puigdemont va sorprendre a tots en fer ús del seu dret a demanar la paraula per parlar des de la tribuna d´oradors. En una de les intervencions més contundents com a president, Puigdemont es va indignar pel fet que «en aquests moments s´estigui jutjant uns responsables polítics que van permetre» el 9-N, en al·lusió a Artur Mas, Joana Ortega i la diputada de JxSí Irene Rigau, l´escó de la qual estava ocupat ahir per una urna.

«Una democràcia que envia a judici els responsables polítics d´una jornada tan edificant i sana com la del 9-N, una jornada que crea un profund i noble sentit de ciutadania, és una democràcia que ha emmalaltt, i ja ve de lluny», va protestar. Puigdemont va advertir al president espanyol, Mariano Rajoy, que, si es veu «capaç de ser interlocutor» entre el president dels EUA, Donald Trump i Amèrica Llatina, Europa, el Nord d´Àfrica i Orient Mitjà, «hauria de ser encara més capaç de ser interlocutor actiu amb Catalunya».

Abans, molt dur, havia dit: «Els ciutadans de Catalunya que es manifesten» passen «per ser uns coaccionadors de la justícia i els volen amb menys drets que els que té un tertulià i ex-alt càrrec de l´Estat que aconsella un bon afusellament al president Mas». «O el director d´un diari que primer acusa i després afina el veredicte» del tribunal «quan el judici encara no s´ha acabat». «Perquè a Espanya es pot asseure al banc dels acusats el president de la Generalitat per posar les urnes però es recol·loca el ministre responsable del Iak-42 al Consell d´Estat. Perquè es poden alterar els resultats electorals amb informes falsos elaborats i pagats amb fons reservats per destruir la reputació del president Mas o l´alcalde Trias, i ningú no en surt ni amb una trista multa. Perquè es revela la conspiració del ministre de l´Interior i l´existència d´una posició política i tot queda arxivat», van reblar.

Des de l´oposició, la líder de C´s, Inés Arrimadas, va retreure que el sobiranisme «tregui pit» al Parlament i no davant la justícia. Miquel Iceta (PSC), va dir que el judici «és un espectacle no desitjat, sense precedents, inútil des del punt de vista de la solució del conflicte», i va avisar al Govern que, si el que fa «no és legal, no és democràtic». El líder del PPC, Xavier García Albiol, va acusar Puigdemont de tenir «fòbia» al diàleg.

Lluís Rabell (CSQP), va retreure que els encausats no acceptin «les conseqüències de la desobediència». Finalment, la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, va donar per fet que el referèndum «no serà legal» i va animar als «comuns» a sumar-se a la «desobediència».