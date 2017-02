Els registradors de la propietat demanden la Generalitat per incompliment del conveni

El Col·legi de Registradors de la propietat demandaran a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per desistiment de contracte. El degà del Col·legi de Registradors, Luis Suárez, va apuntar ahir en una roda de premsa que el conveni entre l'ATC i l'entitat per la gestió dels tributs cedits (l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions) finalitza formalment el 30 d'octubre de 2017, però que la Hisenda catalana vol assumir la gestió tributària que ara fan els registradors el proper 1 de setembre.

Suárez va denunciar la «precipitació» del Govern en l'assumpció de les tasques tributàries que fins ara han desenvolupat els registradors i va advertir que una transició d'aquest tipus necessitaria entre 18 i 24 mesos de termini per no acabar en un «desastre».

Suárez va admetre que la Generalitat «té tot el dret» a internalitzar la tasca de gestionar els tributs cedits i de construir una Hisenda pròpia, però va lamentar que prescindeixin dels registradors tot i estar satisfet amb la seva activitat de recaptació. «Per què es desfà allò que funciona bé?», va qüestionar Suárez, que va avançar que en la demanda reclamaran que el conveni amb l'ATC es mantingui fins a la finalització acordada a finals d'octubre del 2017.

El degà dels registradors va recordar que el Govern ja va anunciar que prescindiria de les seves tasques al principi del mandat i que el vicepresident català Oriol Junqueras, va al·legar que això generaria un estalvi de 25 milions d'euros. Tanmateix, Suárez va lamentar que el Govern ha anat canviant de plans sobre el desplegament de l'ATC i que, en els pressupostos per al 2017, s'ha xifrat en 57 milions d'euros el cost que tindrà l'assumpció de les tasques de les oficines liquidadores dels registradors. «El nostre no és problema de preu, ja que costem la meitat i recaptem el doble del que preveu el Govern, sinó que hi ha un problema de concepte, ja que la Generalitat vol desenvolupar la seva pròpia hisenda i nosaltres som un cos estrany», va reblar.

Suárez va reivindicar que els registradors porten 150 anys col·laborant amb els serveis d'hisenda a Catalunya i va advertir que tècnicament és complicada la transició. Va considerar de «ciència ficció» poder transferir sense problemes el milió d'expedients vius amb què compten els registradors i que s'ha d'enllestir com a tard el 31 d'agost. Com a exemple, Suárez va relatar que la finalització del conveni per la digitalització de documents ha generat que faci més de mig any que no s'introdueixen dades al programa Gaudí amb aquesta finalitat.