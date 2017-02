La sessió de control es converteix en un monogràfic sobre Santi Vidal

Diputats de C´s, PSC i PPC van convertir la sessió de control al Govern en un monogràfic sobre Sant Vidal i van exigir explicacions als consellers Oriol Junqueras (Economia) i Carles Mundó (Justícia), els quals es van desmarcar de les polèmiques paraules de l´exsenador. Per tancar el tema, Puigdemont va dir: «Aquest govern no ha obtingut i no obtindrà, mentre jo sigui president, cap dada de manera il·legal o il·lícita». A més, Mundó va dir que «l´única llista de jutges que coneixem és la d´un diari de Madrid que n´assenyala 33 per pensar com pensem».