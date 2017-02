La Fiscalia manté la petició d'inhabilitació per a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau

La Fiscalia va mantenir ahir la seva petició de 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i 9 per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència i prevaricació, per seguir la consulta del 9-N després de ser suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). En el tràmit de conclusions, que iniciava la recta final del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled va elevar a definitiva la seva petició de condemna, mentre les defenses mantenen la seva sol·licitud d'absolució per a Mas, Ortega i Rigau sostenint que no van desobeir el Constitucional.

Per la seva banda, l'acusació popular, que exerceixen els sindicats policials SPP i UPF i Manos Limpias, va reclamar finalment una condemna de 12 anys d'inhabilitació per als tres acusats, després de retirar la pena de sis anys de presó que al principi plantejava per a ells, atès que el TSJC ja va descartar que els encausats incorreguessin en un delicte de malversació, que a diferència de la prevaricació i la desobediència sí que està castigada amb presó.

Després d'escoltar la declaració dels acusats i dels testimonis que en els últims quatre dies han desfilat davant la sala del TSJC, la Fiscalia va anunciar que mantenia la seva petició inicial de penes, que en el cas de Mas és de 10 anys d'inhabilitació per a càrrecs públics i funcions de govern, ja siguin d'àmbit local, autonòmic o estatal. El mateix tipus d'inhabilitació, en aquest cas de 9 anys, va demanar per a Ortega i Rigau, a qui va considerar cooperadores necessàries en els delictes de prevaricació i desobediència al TC.

En el seu escrit d'acusació, que ahir va elevar a definitiu, la Fiscalia va sostenir que els encausats van articular «una estratègia de desafiament complet i efectiu a la suspensió de la consulta del 9N», sent «plenament conscients que amb això trencaven l'obligat acatament de les ordres» del TC.

En la quarta sessió del judici, que està previst que finalitzi avui amb el tràmit d'informes exposats per les parts, van declarar davant el tribunal cinc voluntaris del 9N proposats per la defensa d'Ortega, que vn coincidir a desvincular la Generalitat de l'organització de la votació, encara que van dir no saber o no recordar altres detalls relatius a la logística de la jornada.

En aquest sentit, els voluntaris van sostenir que als punts de votació no hi havia cap autoritat de l'administració catalana i que, quan el 9-N van obrir els locals que albergaven les urnes, van trobar el material utilitzat per a la votació al seu lloc, sense que sabessin qui i quan l'havia distribuït.

Segons els voluntaris, tampoc existia cap telèfon al qual trucar en cas d'incidències tècniques i desconeixien qui gestionava l'únic número que els van facilitar per informar de la participació i de l'escrutini. Els testimonis -entre ells l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, l'exdiputada d'ERC Gemma Calvet i l'exeurodiputat de CiU Joan Vallvé- van insistir que l'organització de la jornada «va descansar» exclusivament en els voluntaris i en les entitats sobiranistes, Òmnium i l'ANC.

En la sessió d'ahir es va exposar l'única prova pericial del judici, un informe elaborat per la Guàrdia Civil sobre el programa informàtic utilitzat en la votació i sobre el web «participa2014.cat» que la Generalitat va muntar per organitzar la consulta del 9-N.

Contràriament a allò manifestat en el judici per l'excoordinador del 9-N, Joan Cañada, que va assegurar que era «tècnicament impossible» desactivar el web de la consulta després de la suspensió, els agents de la Guàrdia Civil van certificar que era viable fer-ho, malgrat que estigués duplicat en diferents servidors. Segons els guàrdies civils, si s'hagués desactivat el web, cap internauta hauria pogut accedir-hi a través de la direcció original i només s'hauria pogut localitzar una de les seves rèpliques coneixent per endavant la direcció de la còpia.

Tal com està programat, el judici quedarà avui vist per a sentència amb l'exposició dels informes finals de les parts, i després els acusats tenen previst dirigir-se al tribunal, en el seu dret a fer ús de l'últim torn de paraula.