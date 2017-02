L'informe del fiscal: 'No jugem la voluntat popular, sinó la vulneració de l'ordre del TC'

El fiscal del judici pel 9-N, Emilio Sánchez-Ulled, ha assegurat en el seu informe final davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el procediment judicial no va contra la voluntat popular o l'actuació dels voluntaris i dels votants, sinó contra els governants que no van obeir la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).

Durant el seu al·legat a l'inici de la cinquena i última sessió, el ministeri públic ha volgut desmuntar un per un els arguments de la defensa, sobretot el fet que el Govern no hauria paralitzat les actuacions en marxa per preparar el procés participatiu tot i la suspensió del 4 de novembre per part del TC.

Així, ha comparat l'actitud del Govern aquells cinc dies de novembre amb la paralització absoluta que del 29 de setembre davant de la suspensió de la consulta convocada dos dies abans.