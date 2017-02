El lladre va abandonar l´aparell amb fonts radioactives en un contenidor

El lladre que aquest passat dimarts va robar la maleta amb fonts radioactives a Santa Coloma de Gramenet va acabar abandonant el seu botí en un contenidor de Cerdanyola del Vallès. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra van poder reconstruir ràpidament el camí del maletí i van posar en alerta els conductors de la recollida d'escombraries del municipi i també els gestors de l'ecoparc de Montcada i Reixac, que és on va a parar aquesta brossa. Com preveien els investigadors, la matinada d'aquest divendres va acabar apareixent la maleta radioactiva entre un munt de deixalles de l'ecoparc.

Segons va informar el sotscap dels Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet, Lluís Serra, l'aparell no presentava cap dany ni cap fuita radioactiva. Ara la investigació continua per intentar detenir el sospitós del robatori.

Els treballadors de l'ecoparc de Montcada van ser conscients de que tenien la maleta radioactiva que buscaven els Mossos d'Esquadra pels volts de dos quarts de tres de la matinada, quan un dels camions de la brossa que fa ruta pels contenidors de Cerdanyola del Vallès va fer l'abocament de les deixalles. Tot i els cops i moviments que hagués pogut patir l'aparell en el seu viatge, des del contenidor fins a l'ecoparc, la unitat Tedax dels Mossos asseguren que la maleta no presentava cap dany estructural ni cap fuita de partícules radioactives.

De fet, el material radioactiu estava encapsulat dins l'aparell que transportava la maleta i hagués estat necessària la seva destrucció o manipulació expressa per provocar algun efecte radioactiu. La maleta en qüestió es va sostreure de la furgoneta d'un tècnic de l'empresa Getinsa-Payma que contenia un aparell per usat per mesuraments de densitats i humitats de terrenys.

Actualment el maletí està en mans servei de coordinació d'activitats radioactives de la Generalitat i es preveu que dissabte es pugui retornar al seu propietari.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, mantenen oberta la investigació d'aquest cas, a l'espera de poder detenir l'autor o autors del robatori. Els investigadors no van precisar cap detall sobre l'evolució d'aquesta investigació, però van reconèixer que una de les principals hipòtesis amb què es treballa és que el lladre no sabia què havia robat quan va obrir la furgoneta. Per aquest motiu, el lladre hauria abandonat el maletí en un contenidor ràpidament i sense manipular l'aparell.