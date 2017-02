Puigdemont i Mas: «El Govern espanyol és a temps de rectificar»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que se sent «reconegut» en les paraules de l'expresident català Artur Mas en el judici per la consulta del 9-N i tots dos van dir al Govern espanyol que «fins i tot en el temps de descompte, està encara a temps de rectificar».

Puigdemont va rebre al Palau de la Generalitat, després d'acabar el judici arran de la consulta sobiranista del 9-N, els tres encausats: Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, a més de Francesc Homs -que se'l jutjarà al Tribunal Suprem a partir del 27 de febrer per la mateixa causa. Puigdemont i Mas van comparèixer en una roda de premsa.

El president va indicar que és moment de «dialogar» a través de la política i no de «fiscals i tribunals», i va afegir que «el Govern està a encara temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte», perquè és el moment de tenir «coratge» i «escoltar» en una «taula política», va subratllar.

Unes declaracions que Mas va subscriure: «Aquest és el nostre estil, però és l'estil que finalment porta que sigui gent del nostre partit els que avui estan als tribunals», va afirmar l'expresident.

El líder del PDeCAT va denunciar que no han estat jutjats per un «delicte de desobediència que, dit així, gairebé fa riure», ja que ha estat un judici «instat pel Govern espanyol», i va subratllar que «això d'afinar» a la Fiscalia és una «pràctica corrent» a l'Estat.

D'aquesta manera, va incidir que el judici s'ha produït perquè el 9-N, que inicialment el Govern central «va ridiculitzar», es va convertir en «un dels fets democràtics més notables» gràcies als voluntaris i els ciutadans catalans que van anar a votar.

Citant el president nord-americà Theodore Roosevelt, Mas va assegurar que «una democràcia, per fer-se gran, ha de progressar cada dia, i si no progressa o deixa de ser gran o deixa de ser democràcia», i va afegir: «Hi hagi la sentència que hi hagi, la democràcia espanyola, que ja no era molt gran, és una mica més petita».

Mas, que va explicar que anirà a donar suport a Homs en el seu judici davant el Tribunal Suprem el 27 de febrer, va assegurar que a la sala de vistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no han «mentit» perquè això seria «prostituir l'esperit del 9-N».

Puigdemont, que dilluns va acompanyar fins a les portes del mateix Palau de Justícia de Catalunya als tres encausats, va manifestar que cap no va actuar «per compte propi», sinó avalats per la «legitimitat democràtica» que emanava del Parlament.

«Ens sentim jutjats i ens sentim reconeguts en les paraules de tots tres», va afirmar el president català. Puigdemont va considerar que «aquesta setmana s'ha jutjat l'èxit del 9-N» i va avisar que «el problema el té l'Estat» si va veure la consulta «com un desafiament».



Puigdemont replica a Tajani

D'altra banda, Puigdemont va replicar també les paraules del president del Parlament europeu, Antonio Tajani, qui en la seva visita a Madrid, ha assegurat que «qui actua contra la Constitució d'un Estat membre estarà actuant contra part d'aquest marc legal europeu» i «mai no podrà ser reconeguda a escala europea ni podrà tenir cap efecte». Puigdemont va dir que Espanya és «el tercer Estat membre menys complidor amb la legislació europea», cosa que «li hauria de preocupar més».