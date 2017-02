El TS absol una dona acusada de mantenir relacions sexuals amb un nen de 12 anys

El Suprem ha confirmat l'absolució d'una dona acusada d'abusar sexualment d'un nen de 12 anys, fill d'un soci de feina, a Begues. El TS considera provat que l'acusada desconeixia l'edat del menor i manté el criteri de l'Audiència de Barcelona d'absoldre-la per abús sexual i difusió de material pornogràfic però l'obliga a indemnitzar-lo amb 1.500 euros.

L'acusada, de 34 anys i resident a Madrid, pernoctava amb freqüència per viatges de feina al domicili d'un soci, que residia a Begues amb la família. Una nit es va desplaçar al dormitori d'un dels seus fills, de 12 anys, «i sense coneixement exacte de la seva edat, el va besar, li va fer tocaments als seus genitals i li va practicar una fel·lació, comptant amb la seva aprovació». Posteriorment, li va enviar per correu electrònic diverses fotografies d'ella seminua.

La mare del nen va denunciar els fets a la policia després d'haver trobat fotos al correu electrònic del fill, que a partir d'aquest moment va presentar «un malestar psicològic» per les «conseqüències familiars i judicials derivades», segons relata la sentència.

L'Audiència i el TS veuen provat que l'acusada desconeixia l'edat del menor i que no pot ser condemnada per un delicte d'abús sexual ni de difusió de material pornogràfic a menors perquè el material no tenia caràcter pornogràfic. L'Audiència va apreciar que el menor acabava de complir els 14 anys i presentava «una aparença física adolescent, amb una especial corpulència i un to de veu que dificultaria, si no es coneguessin les seves dades personals, la precisió de la seva edat no descartant situar-la en una forquilla d'entre els 15 i els 16 anys».

El TS, amb tot, no comparteix plenament la decisió absolutòria adoptada per l'Audiència i diu que «en supòsits similars de relació entre un home d'aquesta edat i una nena de dotze anys, aquesta Sala ha qualificat el fet com abús sexual amb la prevalença sobre la víctima especialment vulnerable per raó de l'edat, tot i que s'arribés admetre un error sobre l'edat exacta de la víctima». «La tutela de la indemnitat sexual dels menors que inspira el nostre ordenament penal en aquesta matèria així ho aconsella, i aquest criteri no hauria de canviar pel fet que la víctima sigui home i l'acusada dona», diu.