Com un dels representants del teixit empresarial de le comarques gironines president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, ofereix en aquesta entrevista el seu punt de vista sobre el problema del corredor mediterrani.

Què suposa el corredor mediterrani per a Girona?

El corredor mediterrani és una infraestructura bàsica per a Catalunya i per a Girona, clau per millorar l'eficiència de cara al futur a l'hora de moure les mercaderies cap a Europa amb molta més comoditat.

Què falta per fer a la demarcació?

A Girona tenim dues infraestructures pendents del corredor mediterrani que són clau per al nostre desenvolupament. Per un costat hi ha el centre intermodal de Vilamalla, que s'ha de convertir en el gran dipòsit de totes les mercaderies. Ara ja tenim la via condicionada en aquests trams, però si no hi ha estació no es pot aprofitar.

I l'altra?

I l'altra és el Baixador de l'Aeroport, que ha de tenir la mateixa funció que Vilamalla però en aquest cas per connectar passatgers. Precisament, recordo que fa uns dies l'alcalde del Prat de Llobregat va explicar que la quarta pista de l'aeroport de Barcelona havia de ser l'aeroport de Girona.

Per què l'Estat no inverteix en aquesta infraestructura si és tan important?

El corredor mediterrani no arrenca per una qüestió política. Brusel·les ha hagut de cridar l'atenció dos cops a Madrid per engegar el corredor.

I no hi ha hagut resultat?

Nosaltres des de la Cambra de Comerç hem defensat el corredor mediterrani molts cops i a molts llocs. A Girona, Barcelona, Tarragona, Madrid, Perpinyà, Brusel·les... Fins i tot vam anar a Madrid amb (el lobby empresarial) Fermed. Gràcies a ells hem fet que el corredor sigui prioritari per a Brusel·les. Fermed és el que fa d'interlocutor amb Foment, però al final el ministeri mira cap a una altra banda.

Quina és la pauta a seguir a partir d'ara?

Hem d'anar avançant. Amb inversions modestes ja es podrien fer grans coses. L'estació de Vilamalla, per exemple, ajudaria que passessin trens pel túnel del Pertús. Si es fes aquesta infraestructura de prop de 2 milions d'euros bona part de la problemàtica a Girona estaria resolta, però no en l'àmbit general.