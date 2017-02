Una instal·lació artística al Fossar de les Moreres, retirada per les crítiques

L'Ajuntament de Barcelona va retirar una instal·lació artística promoguda per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) al Fossar de les Moreres, un lloc simbòlic per a l'independentisme català, després de les crítiques rebudes, entre elles la del PDeCAT. Es tracta d'una instal·lació artística creada per un grup d'estudiants de la facultat de Belles Arts de la UB que estava formada per una quinzena de carros de supermercat amb trossos de totxos al seu interior amb la qual aquests intentaven retre homenatge al col·lectiu de les persones sense llar.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona van aclarir que la instal·lació artística, anomenada «Foc de llar», s'havia ubicat en aquest lloc del barri del Born de Barcelona dijous a la tarda. Ahir es van multiplicar les crítiques a les xarxes socials per part de col·lectius independentistes; i també, en un comunicat, la presidenta del PDeCAT a Barcelona, Mercè Homs, va lamentar i censurar la «nul·la sensibilitat i menyspreu d'Ada Colau cap als símbols catalans», en referència al Fossar de les Moreres, símbol català de la derrota a la Guerra de Successió el 1714.

Homs va recordar que aquesta instal·lació s'afegeix a la polèmica generada per l'Ajuntament de Barcelona en autoritzar, a l'octubre, que se situés una estàtua de Franco davant del Born Centre Cultural i va demanar responsabilitats a l'actual equip de govern.