Els Mossos d'Esquadra fent retirar urnes, una acció amb precedents

El Govern espanyol ha avisat. La hipotètica convocatòria del referèndum a Catalunya obtindrà en aquesta ocasió una resposta diferent que la que va donar a la consulta del 9-N. Aquesta vegada no hi haurà urnes i l'Executiu està disposat a prendre les regnes dels Mossos d'Esquadra per evitar la celebració del referèndum independentista.

Una acció amb precedents. Al maig del 2014, diferents agents dels Mossos d'Esquadra, sota les ordres del Ministeri d'Interior, van retirar les urnes del Multireferèndum, la convocatòria organitzada per diferents entitats catalanes que preguntava a la ciutadania sobre diferents qüestions d'interès públic com el pagament del deute o els transgènics, coincidint amb les eleccions europees. Una consulta que es va celebrar arreu de Catalunya tot i la prohibició de la Junta Electoral Central -l'òrgan superior de l'Administració Electoral a Espanya-, i del Tribunal Suprem.

A Girona, els Mossos van retirar gairebé totes les urnes del multireferèndum. Seguien ordres del Ministeri de l'Interior, qui va demanar a la Junta Electoral Central que donés les instruccions pertinents a les juntes provincials i locals per tal de solucionar aquella «anomalia».

A indrets com l'Escala, Figueres, Viladamat, Celrà, Salt, Sant Gregori, Banyoles, Santa Coloma de Farners i Girona, els Mossos van fer retirar les urnes del Multiferèndum i en alguns indrets com a Lloret de Mar no van ni permetre instal·lar el punt de votació. També es van produir diferents escenes tenses. A Castelló d'Empúries, els Mossos van detenir una noia, després que ella intentés tornar a muntar la taula que els agents havien fet treure una estona abans. I a Olot, la Policia Local va requisar l'urna del Multireferèndum, sense que l'organització pogués comptabilitzar els resultats de les persones que havien votat.

Fets que es podrien tornar a repetir en una hipotètica celebració del referèndum independentista, programat per al setembre, després que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, es mostrés disposat a agafar les regnes dels Mossos per impedir el referèndum independentista.

El Govern espanyol no descarta arribar a activar l'article 155 de la Constitució per assumir determinades competències autonòmiques i així acabar amb el procés. Això és el que passaria si, com van explicar fonts de l'Executiu, es decideix intervenir en la Conselleria d'Educació per impedir l'obertura dels col·legis electorals, o a la d'Interior per prendre el comandament dels Mossos d'Esquadra.

Davant d'això, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va avisar que amb aquesta estratègia no podran provocar que s'acabi la reivindicació del referèndum. «Com més creixen les amenaces de l'Estat, més creix el sentiment de dignitat del poble de Catalunya», va sentenciar Munté, qui no va descartar acudir a la justícia internacional o demanar empara a estaments supraestatals.