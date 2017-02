Romeva diu que no descarta desobeir el Govern per poder acollir refugiats

El conseller d'Afers Estrangers, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, va assegurar que el Govern no descarta la desobediència amb l'Estat per poder acollir refugiats. Ho va fer després que el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, hagués denunciat que la Generalitat només ha ofert 301 places, el que dista molt de les 4.500 que va dir oferir en una carta al president català, Carles Puigdemont, al comissari europeu d'immigració.

Romeva, en declaracions a Catalunya Ràdio, va recordarque sí s'han ofert els 4.500 refugiats i que ha estat el Govern qui ha impedit que així fora, i va assenyalar que en la crisi dels refugiats no és la CE qui falla, sinó els Estats, que són els que tenen competències en la matèria.

«No descarto la desobediència -va dir-, la desobediència és un instrument que en la història ha permès el progrés, però ha de ser útil i no ha de perjudicar les persones a qui vols ajudar». En aquest sentit va indicar que «l'objectiu no és la desobediència per se, la desobediència és un instrument, l'objectiu és afrontar i resoldre el problema, però jo no descarto res».

Per Millo, en canvi, «menys propaganda i més recursos per atendre temes tan sensibles com aquest» que creu que «els catalans es mereixen conèixer la veritat» de l'actuació en el terreny de l'atenció als refugiats.