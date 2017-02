El tribunal que jutja la causa del 9-N buscarà que la sentència sigui unànime

El tribunal que jutja la causa del 9-N buscarà que la sentència sigui per unanimitat, encara que això suposi endarrerir-la, segons fonts properes al tribunal. Aquest està format per tres magistrats i, d'entre ells, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la seva Sala Civil i Penal, Jesús María Barrientos, és el ponent i per tant l'encarregat de redactar la sentència. Des de divendres, el judici va quedar vist per a sentència i els tres membres del tribunal van començar a deliberar per prendre una decisió. L'esperit amb què afronten la deliberació és aconseguir la unanimitat, evitant així que hi hagi algun vot particular, encara que això suposés la dilació del veredicte.

La causa pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014 va quedar vista per a sentència després d'una setmana de judici on es va poder escoltar els tres acusats, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, i més d'una trentena de testimonis, per intentar determinar com es va organitzar la jornada i si el Govern hi va estar darrere en tot moment o ho va deixar en mans dels voluntaris després de la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). La fiscalia va mantenir les peticions de penes de 10 anys d'inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau pels delictes de prevaricació i desobediència. Per la seva banda, l'acusació popular va demanar 10 anys d'inhabilitació per a cada acusat i les defenses van reclamar l'absolució.

En la jornada de dilluns, precedida d'una gran manifestació sobiranista a les portes del Palau de Justícia, van declarar els tres acusats, defensant que van actuar segons la legalitat i que la suspensió del Constitucional va aturar qualsevol acció del Govern a partir del 4 de novembre, tot i que la providència del TC era poc clara. Així, van assegurar que tot quedava en mans dels voluntaris i de les empreses privades a les quals ja s'havia pagat per fer les feines que van ultimar el mateix cap de setmana de la votació.

La de dimarts va ser la sessió més llarga, de matí i tarda, amb dues parts molt diferenciades. Al matí es van sentir versions contradictòries sobre les suposades pressions que Ensenyament hauria fet a directors d'institut perquè obrissin els centres el diumenge 9 de novembre. A la tarda va ser el torn de responsables d'empreses tecnològiques contractades per la Generalitat per tal de fer funcionar la web www.participa 2014.cat i els ordinadors portàtils de les meses electorals.

Dimecres va ser el torn dels testimonis més polítics, amb Francesc Homs, Núria de Gispert, Xavier Trias o Joan Rigol, entre altres. Homs, que va declarar acompanyat de la seva advocada perquè està pendent del judici al Suprem, va ser el més contundent en la defensa de la legalitat del procés, i es va encarar, dins i fora de la sala, amb el fiscal, que no li va voler fer cap pregunta.

Dijous van declarar alguns voluntaris, que van reafirmar que no van tenir cap supervisió de la Generalitat, un càrrec de Governació que va negar que el Govern seguís gestionant el procés participatiu després de la suspensió del 4 de novembre, i dos pèrits informàtics de la Guàrdia Civil, que van destacar que els arxius informàtics dels ordinadors portàtils van tenir càrregues d'informació quan el procés ja s'havia suspès pel TC.

L'última sessió, la de divendres, va servir per als informes finals de totes les parts. La fiscalia, que per primer cop va fer el discurs en castellà, va defensar la seva autonomia i va assegurar que no es tractava d'un judici polític, sinó simplement d'esbrinar si el Govern va seguir organitzant el procés participatiu entre el 4 i el 9 de novembre del 2014. Però les tres defenses van carregar durament contra les contradiccions entre els fiscals catalans, que no volien presentar cap querella, i els de Madrid, que els van obligar a fer-ho. A més, van enumerar diversa jurisprudència que posaria en dubte que es pogués tipificar l'actuació dels tres acusats dins del delicte de desobediència judicial.

El judici va acabar divendres a la tarda amb l'últim torn de paraula dels acusats, tràmit que sol durar uns pocs minuts i que en aquest cas va durar gairebé tres quarts d'hora. Mas, Ortega i Rigau van aprofitar per fer els discursos més polítics, defensant la legitimitat i legalitat de les seves accions aquells dies i reivindicant la democràcia.

Durant totes les sessions, Barrientos ha volgut intervenir el mínim possible, mantenint un to cordial, però ha estat estricte amb algunes intervencions, tallant acusats, testimonis o advocats i fiscal quan feien preguntes o respostes que, segons el seu criteri, no s'ajustaven als fets i motius del judici.