Arrimadas veu esgotat el procés independentista i urgeix a convocar eleccions

La líder de l'oposició a Catalunya i portaveu nacional de l'Executiva de Ciutadans, Inés Arrimadas, va opinar ahir que el procés independentista està «esgotat i és esgotador», i va urgir a celebrar eleccions a Catalunya.

En declaracions al canal 3/24, Arrimadas va assegurar: «És evident que a Catalunya necessitem un canvi ja. No podem esperar fins al 2019», i va remarcar que Ciutadans està «preparat per governar». «El primer que comença a reconèixer-ho és el mateix Govern, que no té més a oferir que fer un altre 9-N», va opinar.

Arrimadas va comentar que espera que el president català, Carles Puigdemont, es reuneixi «tan d'hora com sigui possible» amb Mariano Rajoy, però va avisar que l'important no és només «amb qui es parla, sinó de què es parla». Si es reuneix amb Rajoy i li demana la independència de Catalunya, la trobada serà «molt poc profitosa», li va advertir Arrimadas, que el va convidar a intentar acords amb Rajoy en «qüestions concretes» que afecten el benestar social.