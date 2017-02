Clam dels empresaris catalans i valencians en defensa del corredor mediterrani

Uns 300 empresaris valencians i catalans han fet aquest dilluns a Tarragona una defensa unànime del Corredor Mediterrani. En una jornada organitzada per l´Associació Valenciana d´Empresaris (AVE) i el Cercle d´Economia, el sector empresarial ha reivindicat la necessitat de complementar la històrica xarxa radial ferroviària de l´Estat amb una connexió circular que relligui la costa entre Algesires i la frontera amb França. "Els principals problemes són la manca de planificació i de voluntat política", ha afirmat el president de l´AVE, Vicente Boluda, qui ha emplaçat el govern espanyol a fixar una data per a la posada en marxa de la infraestructura. En aquest sentit, el president del Cercle d´Economia, Juan José Brugera, ha cridat a convèncer la classe política "que el Corredor és bo per a l´interès general de l´Estat perquè millora la competitivitat de l´arc mediterrani".

La jornada d´aquest dilluns a Tarragona ha comptat amb l´assistència del president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; el president de Mercadona, Juan Roig, i el president del Grup Godó, Javier Godó, entre d´altres. També s´han desplaçat a Tarragona empresaris d´Andalusia i Múrcia. De fet, després de la jornada celebrada a Catalunya, s´han programat dos actes més: un el dia 14 de març a Múrcia i un altre l´11 d´abril a Almeria.

Un dels principals objectius de l´acte ha estat la presentació del canal de comunicació www.elcorredormediterraneo.com, que té com a objectiu informar i impulsar la infraestructura i posar de manifest la seva necessitat i importància. El projecte permet navegar de forma interactiva pel traçat ferroviari gràcies a una gravació realitzada amb helicòpter entre Algesires i la frontera amb França. També s´ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures adreçada a la societat civil amb el lema ´Vull Corredor´.