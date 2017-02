Colau resta importància a la instal·lació artística al Fossar de les Moreres

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va voler treure ahir importància a la polèmica generada per la instal·lació artística d'uns carros de supermercat al Fossar de les Moreres, lloc simbòlic de l'independentisme català, que el consistori va decidir retirar dissabte. «S'ha generat una polèmica a les xarxes i finalment s'ha decidit retirar» va explicar l'alcaldessa en declaracions a Catalunya Ràdio. L'exposició, obra d'un grup d'estudiants de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, consistia en una quinzena de carros de supermercat amb trossos de totxos al seu interior que pretenien retre homenatge a les persones sense llar. L'obra formava part del Festival Llum Barcelona, la comissària del qual, Maria Güell, va explicar que l'exposició no pretenia ofendre a ningú, i va assegurar que «encara que no s'entengui, si es veu que fereix alguna sensibilitat, es retira».

D'altra banda, el president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va afirmar que no li agraden ni les exposicions de l'alcaldessa, «ni els vets independentistes a aquells que no pensen com ells als espais públics». Fernández va explicar que «Barcelona és de tots i no d'un independentisme excloent que, a més de pretendre imposar el pensament únic, ara pretén també eradicar dels carrers a tots aquells que no pensen com ells». Així mateix, la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías,va qualificar de «grotesca i ridícula» la picabaralla entre l'equip de govern i ERC arran de l'exposició. «L'enfrontament seria divertit si no fos perquè es paga amb diners públics, com la mostra que incloïa l'estàtua eqüestre de Franco en el Born, que va costar 180.000 euros», va recordar. «Algú haurà de respondre davant aquest malbaratament», va subratllar la regidora. Mejías creu que la reacció de l'independentisme davant la mostra «és exagerada». «No hi ha motius suficients perquè els independentistes parlin de profanació, haurien de ser una mica més tolerants» va afirmar la regidora.