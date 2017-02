Detenen un jove a Lleida per fer compres il·legals per internet

Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de Lleida de 24 anys acusat d'adoptar fins a 41 identitats diferents per fer més de cent compres fraudulentes per internet. Segons explica la policia catalana, l'home comprava principalment sabates i bosses de mà de marques conegudes per després revendre-les i treure'n un benefici econòmic. Per pagar les compres utilitzava numeracions de targetes bancàries robades o obtingudes de forma il·legal, i utilitzava diferents identitats i telèfons mòbils (fins a 16) per dificultar el seguiment de les entregues.

Entre les 41 identitats que utilitzava el detingut, n'hi hauria de l'entorn familiar, d'amistats i de quatre de persones que no tenien res a veure amb ell i que havien denunciat el furt del seu document d'identitat. L'home, de nacionalitat camerunesa, ja havia estat detingut a finals d'octubre per la mateixa tipologia delictiva.