Detenen una parella que cuinava per a supermercats en condicions insalubres

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella que cuinava a gran escala a casa seva de Santa Coloma de Gramenet en condicions d'insalubritat, envasava els productes amb etiquetes falsificades i els distribuïa entre particulars i supermercats de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Segons ha informat la policia catalana, els dos detinguts, una dona de 34 anys i un home de 33, tots dos de nacionalitat xinesa, ja van ser detinguts per fets semblants l'any passat i, després de ser arrestats de nou, han quedat en llibertat per ordre judicial, acusats dels delictes contra la salut pública, contra la propietat industrial i per falsificació documental.

La parella va ser denunciada per un compatriota seu, veí de Màlaga, que en un recent viatge a Catalunya va veure en alguns supermercats asiàtics productes amb l'etiqueta de la seva empresa i però que no eren seus.Segons sembla, els detinguts transformaven, envasaven<, emmagatzemaven i distribuïen els aliments en condicions insalubres, cosa que generava un risc per a la salut pública, davant la qual cosa els Mossos d'Esquadra han retirat del mercat uns 500 quilos de menjar que havien preparat.

Per comercialitzar els productes, la parella utilitzava còpies d'etiquetes d'empreses en funcionament o bé d'altres que ja havien tancat i simulava que havien passat els controls sanitaris, encara que en cap cas no ho havien fet, provocant una total desprotecció dels consumidors. Segons els Mossos d'Esquadra, la parella comprava carn en quantitats industrials i envasos per emmagatzemar el menjar i distribuïen el producte final a particulars i a supermercats asiàtics de Badalona, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat.

Els agents van entrar el passat 8 de febrer al domicili dels sospitosos, en una operació autoritzada per un jutge de Santa Coloma de Gramenet, acompanyats per inspectors de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Santa Coloma. Al pis, els agents van comprovar que s'elaborava el menjar en un espai insalubre i sense cap garantia sanitària i van trobar diverses pàgines d'etiquetatge en blanc, una impressora i un datador per marcar les dates de caducitat, amb les quals, suposadament, falsificaven les etiquetes. Aquell mateix dia els agents també van efectuar inspeccions a sis supermercats asiàtics als quals la parella distribuïa els seus productes, cosa que va permetre retirar els gairebé 500 quilos de carn procedents del seu domicili.