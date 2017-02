Évole irrita el Govern per les seves crítiques en el concert pels refugiats

Les crítiques del periodista Jordi Évole a la classe política per la seva «incapacitat» per resoldre el problema dels refugiats ha irritat membres del Govern, diputats de Junts pel Sí i dirigents d'ERC i PDeCAT, que a través de Twitter van mostrar el seu malestar per les seves paraules.

Durant la seva intervenció al macroconcert que es va celebrar dissabte a la nit al Palau Sant Jordi per reivindicar els drets dels refugiats, Évole es va dirigir a les autoritats presents al pavelló per denunciar la inacció política per buscar una solució al drama dels refugiats.

«Penseu, autoritats, que el que esteu aplaudint des de la llotja també neix de la vostra incapacitat política per resoldre aquest tema. I sabem que alguns de vosaltres lluiteu per aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que aquest no és només un problema de competències, és un problema d'incompetències», va dir Évole entre forts aplaudiments del públic.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, no va tardar a reaccionar al discurs de Évole recordant, a través de Twitter, que «l'asil només el poden donar els Estats» i que per això Catalunya vol ser Estat.

De la seva banda, la consellera de Presidència, Neus Munté, va afirmar ahir que «hi ha governs inactius davant la situació de les persones refugiades», però que aquí «Govern, ajuntaments i entitats treballem, acollim i seguim».

El secretari de Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, va aclarir que els membres del Govern van assistir al concert perquè els van invitar i perquè volen acollir, i va remarcar que «no està en el mateix sac qui combat la xenofòbia i qui la practica».

Gabriel Rufián, portaveu adjunt d'ERC al Congrés, va escriure en la mateixa xarxa social: «Parla Jordi Évole. Segons ell, que aquí hi hagi un govern demanant acollir i un altre que els ho impedeix no és un problema de competències. Tant de bo alguns fossin tan valents amb una llotja de Ferraz o de Vistalegre com ho són amb una llotja del Sant Jordi».

L'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa va recordar que Espanya incompleix la quota de refugiats que es va comprometre acollir i que la CE va demanara Rajoy que deixés acollir a 4.500 refugiats a Catalunya, mentre que Lluís Llach, diputat al Parlament per Junts pel Sí, va afirmar que l'Estat impedeix a Catalunya acollir més de 1.200 persones, malgrat que ja està preparada per a això amb 745 pisos i 450 equipaments residencials. «Des de l'estima, Jordi Évole, t'ofereixo una frase més ajustada: Si no vols incompetència, guanya't la independència», va escriure Llach en el seu perfil de Twitter.

El discurs del periodista català, això no obstant, també va suscitar missatges de suport a Twitter, entre ells el del líder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, qui va qualificar de «magnífica» la seva intervenció, «dient veritats que interpel·len governs i governants».

En aquest sentit, l'exdiputat de la CUP David Fernández va manifestar que s'ha llegit cinc vegades el discurs de Évole i que ha comprovat que «no sobra res i ho clava tot. I fa pensar».

Davant l'enrenou generat per les seves paraules, el mateisx Évole va penjar a Twitter el text íntegre de la seva intervenció al sant Jordi i va recalcar que va dir que no era «només un problema de competències». «Important el només, que alguns obliden», va subratllar el periodista.

L'entitat que va organitzar el concert, Casa Nostra, Casa Vostra, va afirmar que totes les institucions poden fer molt per millorar la situació de les persones refugiades i «cadascuna en el seu àmbit de competències».