El Constitucional anul·la el referèndum unilateral

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat definitivament per unanimitat la resolució de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP sobre la celebració d´un referèndum unilateral, i ha acordat traslladar a la fiscalia les circumstàncies de l´actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa favorables al dret a decidir perquè obri, si ho considera oportú, una nova actuació penal contra ells. Els magistrats havien suspès cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre, i ara han emès sentència on anul€len de manera definitiva els aspectes impugnats per l´advocat de l´Estat.

Tal com demanava el govern espanyol, també traslladen el cas a la Fiscalia per si aquesta considera que cal fer noves actuacions penals contra Forcadell i quatre altres membres de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Els magistrats actuen com ja van fer el 10 d´octubre en relació a la votació de les conclusions de la comissió d´estudi del Procés Constituent, quan van traslladar el cas a la Fiscalia i aquesta va presentar una querella per prevaricació i desobediència davant el TSJC contra Forcadell.

En concret, els magistrats declaren inconstitucionals i nuls diversos apartats de la resolució 206/XI del Parlament de Catalunya titulats "referèndum" i "procés constituent" inclosos al títol I sobre "el futur polític de Catalunya".

A més, acorden "deduir testimoni de particulars perquè el Ministeri Fiscal procedeixi, en el seu cas, a exigir la responsabilitat penal que pogués correspondre" a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, al vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluis Corominas, a la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, i al secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, així com a la secretària quarta, Ramona Barrufet, "per incomplir el mandat del paràgraf primer de l´article 87.1 de la Llei Orgànica del TC en relació amb els fets del present incident d´execució".

També estimen la petició de l´Adovcat de l´Estat sobre la necessitat de comunicar de manera "personal" la decisió i d´advertir sobre els efectes del seu incompliment a la presidenta del Parlament, a la resta de membres de la Mesa, al secretari general de la cambra, i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com a la resta de membres del se govern.

El TC els adverteix que "s´han d´abstenir de realitzar qualsevol actuació per donar compliment a la Resolució 306/XI en els apartats anul€lats i del seu deure d´impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectament suposo ignorar o eludir la nul€litat dels apartats d´aquesta resolució", i els alerta de "les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les que poden incórrer en el cas d´incompliment".